Kiliseler Almanya’da zayıflamaya devam ediyor

Almanya'da kiliselere olan rağbet azalmaya devam ediyor. 2017 yılında 44,8 milyon kişi Katolik ve Protestan kiliselerine üye iken, bu rakam geçtiğimiz yıl yaklaşık 660 bin kişi azalarak 44,14 milyona geriledi. Ülkenin en büyük iki inanç grubunu oluşturan Katolik Kilisesi'nden geçtiğimiz yıl ayrılanların sayısı 216 bin 78 olarak kaydedilirken, bu rakam Protestan Kilisesi için 220 bin olarak açıklandı. Her iki kilisenin açıkladığı kendi rakamlarına göre Katolik Kilisesi'nin Almanya'da 23 milyon üyesi bulunuyor. Protestan inancına sahip olanların sayısı ise 21,14 milyon kişi. Kilise cemaatlerinin küçülmesinde, kişisel tercihlerin yanı sıra demografik etkenler de önemli rol oynuyor. Katolik Kilisesi'ne vaftiz, din değiştirme vb. yollardan 2018'de katılanların sayısı Almanya çapında 176 bin 532. Buna karşılık Katolik inancına göre defnedilen Hristiyanların sayısının 243 bin 705 olduğu bildiriliyor. Protestan Kilisesi ise cemaatine 2018'de toplam 195 bin kişinin katıldığını buna karşılık 340 bin kişinin vefat ettiğini duyurdu.

Katolik ve Protestan kiliselerinin tepkisi

Katolik Kilisesi adına bu gelişmeleri değerlendiren Alman Piskoposlar Konferansı Genel Sekreteri Rahip Hans Langendörfer, söz konusu istatistiklerin "endişe verici" olduğunu dile getirdi. Piskoposlukların ve cemaatlerin halkla iletişim kurabilmek için yeni yollar bulmaya hazır olduklarını ifade eden Langendörfer, "Yabancılaşma süreçleri ya da güven kaybı nedeniyle itimatsızlığın oluşmasını ve inanılırlığın yitirilmesini anlayabiliyoruz" dedi. Langendörfer ayrıca insanların Kilise'de bir değişim görmek ve güven duygusunu yeniden kazanmak istediklerini ifade etti. Alman Protestan Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm ise "Kiliseden her ayrılış acı veriyor. Geçmişte olduğunun aksine bugün insanlar bir kiliseye mensup olup olmamaya hür iradeleri ile karar veriyor. Bu açıdan Hristiyanlık öğretisinin neden çok güçlü bir temel ihtiyaç olduğunu etkin bir biçimde vurgulamamız gerekiyor" dedi.

Müslümanların oranı yüzde beş

Katolik Kilisesi'ne bağlı Essen Piskoposluğu'nun yaptırdıgı bir araştırmaya göre cemaatin Kilise‘yi terk etme nedenlerinin başında kilise vergisi ödeme zorunluluğu, yabancılaşma, Kilise'nin çağ dışı tavırları, inançla ilgili kuşkular, hayal kırıklığı yaratan olumsuz deneyimler ve skandallar geliyor.

2017 yılı verilerine göre Almanya'da halkın yüzde 37'si kendini herhangi bir dine ya da inanç grubuna ait görmüyor. Yüzde 28'lik kesim Katolikler, yüzde 26‘lık bir dilim de Protestanlardan oluşuyor. Ülke genelinde Müslümanların oranı yüzde ise 5. Geri kalan yüzde dörtlük kitle, Ortodoks ya da daha farklı Hristiyan mezheplerine mensup kişilerle, diğer dinlere inanan insanlardan oluşuyor.

KNA,dpa / ET,EC

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