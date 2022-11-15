Kiev: Rusya bir gün içinde yaklaşık 100 füze fırlattı

Kiev'den yapılan açıklamaya göre Rusya Ukrayna kentlerini vurmak için bir günde yaklaşık 100 füze fırlattı. Ülkede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna geneline geniş çaplı bir füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri Ignat "Daha şimdiden yaklaşık 100 füze fırlatıldı. İşgalciler 84 füze fırlattıkları 10 Ekim gününü geride bıraktılar" dedi. Ignat "Kritik altyapı tesisleri başlıca hedefleri. Bazı füzeler vuruldu ancak bu konudaki bilgileri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Rusya'nın son füze saldırısını güçlü bir biçimde kınadıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği füze saldırılarında en az bir kişi hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada Peçersk ilçesinde iki binanın isabet aldığını duyurdu. Kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu paylaşan Kliçko bir kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığını belirtti.

Başkent Kiev'de füze saldırısında isabet alan bir bina Fotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS

Sirenlerle halk uyarılıyor

Ukrayna'nın Odessa, Çerkası, Kirovohrad, Hmelnitski, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinden de saldırı haberleri geliyor ve ülke genelinde sirenlerle halka hava saldırısı uyarısı yapılıyor. İletim sistemi işletmecisi Ukrenergo, ülkenin kuzey ve orta kesimlerinde füze saldırıları nedeniyle elektriği kesmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Kliçko'nun verdiği bilgilere göre Kiev'in yarısına elektrik verilemiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy Füze saldırılarının birçok yerde enerjiyi kesintiye uğrattığını biliyorum. Üzerinde çalışıyoruz, her şeyi onaracağız, hayatta kalacağız" dedi.

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre Rusya füzeleri Hazar Denizi üzerinden fırlattı.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy bugün G20 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına telekonferans yoluyla hitap etmişti.

Devlet başkanlığı ofisi şefi Andriy Yermak Twitter hesabı üzerinden "Rusya Zelenskiy'nin G20'deki güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt verdi. Kremlin'in gerçekten barış istediğini ciddi olarak düşünen var mı? İtaat istiyor. Ama günün sonunda teröristler her zaman kaybeder" ifadesini paylaştı.

dpa, Reuters, AP, AFP / EC, TY