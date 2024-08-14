Kiev Kursk'ta tampon bölge oluşturmak istiyor

Kiev yönetimi, Kursk bölgesinde tampon bölge ve insani koridor oluşturmaya hazırlanıyor. Ukrayna'nın Kursk operasyonu, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya topraklarında yabancı bir ülkenin gerçekleştirdiği ilk harekat.

Rusya'nın Kursk bölgesine operasyon düzenleyen Ukrayna ordusu, burada kendi halkının güvenliği için bir tampon bölge oluşturmak istediğini duyurdu.

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, "Kursk bölgesinde tampon bölge oluşturmak, sınıra yakın kesimlerde yaşayan halkımızı düşmanın günlük saldırılarına karşı korumanın bir adımı olacak" ifadelerini kullandı.

Klimenko gibi Telegram üzerinden bir mesaj yayınlayan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da, "Silahlı kuvvetlerimiz bölgede, sivillerin tahliye edilebilmesi için hem Rusya hem de Ukrayna'ya doğru bir insani koridor oluşturmanın hazırlığını yapıyor" bilgisini paylaştı.

Zelenskiy: Rusya içlerine doğru ilerliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, birliklerinin Rusya'nın iç kesimlerine doğru ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi. Zelenskiy açıklamasında, "Kursk bölgesinde daha da ilerliyoruz. Sabahtan bu yana farklı bölgelerde bir ila iki kilometre daha ileri gittik" dedi. Zelenskiy, Twitter hesabından Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmenin fotoğrafı ile paylaştığı mesajında da, "Doğu cephemizi bir saniye bile unutmuyoruz. Başkomutanımıza, bu tarafın da ortaklarımızın bize sağladığı teçhizat ve malzemelerle güçlendirilmesi talimatını verdim" dedi. Zelenskiy mesajında ayrıca, Kursk bölgesinde 100'den fazla Rus askerinin esir alındığını bildirdi.

6 Ağustos'ta Rusya sınırından sızarak Kursk bölgesine giren Ukrayna ordusuna bağlı birlikler, geride kalan bir haftayı aşkın sürede, Ukraynalı askeri yetkililerin aktardığı bilgilere göre 12 kilometre ilerleyerek 74 Rus yerleşimini kontrolüne geçirdi. Kiev yönetiminden daha önce yapılan açıklamada, Kursk bölgesini ilhak etmek gibi bir amaç güdülmediği, Rusya'nın "adil bir barışı" kabul ettiği an saldırıların sonlandırılacağı duyurulmuştu.

Ukrayna'nın operasyon düzenlediği Kursk bölgesinde şu ana dek 120 binden fazla sivil tahliye edildi. Söz konusu harekat, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya topraklarında yabancı bir ülke tarafından gerçekleştirilen ilk operasyon olma özelliğini taşıyor.

AFP / ET,EC

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