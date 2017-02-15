 Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis hayatını kaybetti | DÜNYA | DW | 05.09.2021

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DÜNYA

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 13 polis hayatını kaybetti

Irak’ın kuzeyinde, Kerkük kenti yakınlarındaki bir polis kontrol noktasına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 13 Iraklı polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük kenti yakınlarında bulunan bir kontrol noktasına IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 13 polis hayatını kaybetti. Üst düzey Iraklı bir subayın AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre Iraklı polislerin görev yaptığı, Kerkük'ün güneyinde yer alan kontrol noktasına gece saatlerinde büyük bir saldırıda bulunuldu. Saatlerce süren saldırı ve yaşanan karşılıklı çatışmada en 13 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Faal IŞİD hücreleri

Suriye'de yaşanan iç savaş ve Irak'taki güçsüz devlet yapısının da etkisi ile 2014 yılında, bu iki ülkede geniş bir alana egemen olan ve bir "Halifelik" kurduğunu ilan eden IŞİD, 2019'a gelindiğinde sahip olduğu tüm topraklardan püskürtülmüş ve askeri anlamda büyük oranda yenilgiye uğratılmıştı. Ancak söz konusu örgüte ait hücrelerin hala farklı ülkelerde faal olduğu belirtiliyor. Irak'ın kuzeyinde de bu gruplar zaman zaman Iraklı güvenlik güçlerine karşı saldırılar düzenliyor.

IŞİD'in Afganistan'daki kolu da geçen hafta Kabil Havalimanı'nda bir intihar saldırısı düzenlemiş ve yaşanan olayda, aralarında 13 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerinin de olduğu onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin Irak'ta görev yapan askerlerinin büyük bir bölümü bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde ülkesine dönmüş, Trump'ın Halefi, mevcut Başkan Joe Biden da daha önce, halihazırda Irak'ta kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin sene sonuna dek ABD'ye döneceğini açıklamıştı.

AFP / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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