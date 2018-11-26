 Kerç Boğazı’ndaki iki gemide çıkan yangında 10 kişi öldü | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

Kerç Boğazı’ndaki iki gemide çıkan yangında 10 kişi öldü

Kerç Boğazı yakınlarında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu iki gemide yangın çıktı. Kaza sonucu en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Symbolbild Krim-Brücke, Kertsch, Russland (picture-alliance/dpa/A. Polegenko)

Kırım Yarımadası kıyılarında iki gemide çıkan yangında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Rusya Denizcilik ve Nehir Ulaşımı Ajansı’nın sözcüsü yaptığı açıklamada, Karadeniz’i Azak Denizi’ne bağlayan Kerç Boğazı yakınlarında bulunan Tanzanya bandıralı iki tankerde yangın çıktığını belirtti. 

Sözcü, bir tankerden diğerine yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktığını belirtti. Bunun üzerine "Kandy" ve "Maestro" adlı tankerlerdeki mürettabatın denize atladığı bilgisi verildi. 

Sözcü, iki tankerde bulunan toplam 31 mürettebatın 16’sının Türk, 15’inin de Hindistan vatandaşı olduğunu kaydetti. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Denizcilik Ajansı sözcüsü, 14 mürettabatın sağ olarak kurtarıldığını söyledi. 

Kazadan kurtulanların Kerç kentine götürülecek. Kurtulanlar arasında yaralananlar bulunduğu, vücutlarında yanık meydana geldiği veya ısı kaybı yaşadıkları bilgisi verildi.

Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti. Bu nedenle, Kerç Boğazı bölgesinde sıklıkla gerilim yaşanıyor. Rusya, 2018 Kasım’ında bu bölgede Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemiye ateş açmış, mürettebatı da sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına almıştı. Azak Denizi’ne gitmek isteyen gemiler, çoğu zaman Kerç Boğazı’nın girişinde haftalarca beklemek zorunda kalıyor. Ukrayna, limanlarına yanaşmak isteyen gemilere Rusya’nın zorluk çıkardığını iddia ediyor. 

AFP,dpa,rtr/JD,GA
© Deutsche Welle Türkçe 

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