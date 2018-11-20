 Kenya′da Eş Şebab′dan otele saldırı | DÜNYA | DW | 15.01.2019

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DÜNYA

Kenya'da Eş Şebab'dan otele saldırı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de lüks bir otel yerleşkesine silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları en az beş kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, saldırıyı Eş Şebab örgütü üstlendi.

Kenia Nairobi Explosion und Schüsse in Hotel und Bürogebäude (Reuters/B. Ratner)

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir lüks otel yerleşkesine saldırı düzenlendi. Yakınlardaki bir bankanın önündeki araçların patlatılmasıyla başlayan saldırı, bir intihar bombacısının otelin lobisinde kendini havaya uçurmasıyla devam etti. Ardından silahlı saldırganların içeri girdiği ve olay yerine gelen özel kuvvetlerle çatıştığı otelde, görgü tanıklarının ifadesine göre en az beş kişi hayatını kaybetti. AFP'ye konuşan bir polis kaynağı, can kaybının 14 olduğunu söyledi.

AP'ye konuşan bir tanık, saldırganların yeşil kıyafetler giydiğini ve vücutlarına mermi ile mühimmat sardıklarını ifade etti. 

Oteldeki patlama üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edilirken, içinde patlayıcı malzeme düzeneği olduğu düşünülen birkaç araç güvenlik güçlerinin kontrolünde infilak ettirildi.

Kentteki hastaneler yaralılar için acil kan bağışı çağrısında bulunurken güvenlik güçleri saldırıyı "terör saldırısı şüphesi" kapsamında değerlendirdiklerini açıkladı.

Nairobi'de saldırı düzenlenen otel yerleşkesinin önünden bir kesit

Nairobi'de saldırı düzenlenen otel yerleşkesinin önünden bir kesit

Saldırıyı kısa süre sonra El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü üstlendi. Eş Şebab'a yakınlığıyla bilinen ve Somali'den yayın yapan Radio Andalus'ta yer alan örgüt açıklamasında, "Cesur mücahitlerimiz Nairobi'de kafirlere karşı halen devam eden bir çatışmaya girmişlerdir" ifadesi kullanıldı.

Nairobi'de bugün yaşananlar başkentte 2013 yılında aynı örgütün gerçekleştirdiği Westgate Alışveriş Merkezi saldırısını anımsattı. Eş Şebab'ın el bombalarıyla başlattığı Westgate saldırısı günler süren bir rehine krizine dönüşmüş ve 67 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,rtr,AP,AFP/ÇÖ,CÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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