Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti

Oyuncu Kenan Işık komada geçen 10 yılın ardından hayatını kaybetti. Bir dönem Almanya'da da tedavi gören Işık, sağlığında son olarak "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasını sunuyordu.

Beyin kanaması geçirdiği 2014 yılından beri komada olan oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti. Sağlığında son olarak "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının sunuculuğunu yapan Işık 76 yaşındaydı.

Kenan Işık'ın yardımcısı Fuat Torlak, Hürriyet gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Uzun bir tedavi sürecinin sonunda Kenan Işık'ı kaybettik. Çok üzgünüz. Cenaze işlemleri için tüm aile bireylerinin İstanbul'a gelmesini bekliyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu 21 Mart 2014'te spor sonrası girdiği saunada fenalaşarak dengesini kaybedip düşünce beyin kanaması geçirmişti. Eşi Beril Işık tarafından Ağustos 2014'te tedavi için Almanya'ya getirilen ve uzun süre bu ülkede tedavi gören Işık'ın Türkiye'de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kenan Işık'ın başarılarla dolu kariyeri

1 Ekim 1947'de Malatya dünyaya gelen Kenan Işık, Devlet Demiryollarından emekli bir memurun çocuğuydu.

Ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı. Lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Işık, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.

İstanbul Şehir Tiyatrolarına 1996 yılında Genel Sanat Yönetmeni olarak atanan Işık, kariyeri boyunca oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı olarak 30'un üzerinde ödül aldı.

Başarılı sanatçı; "Bebek Uykusu" ve "Olmayan Kadın" oyunları ile Kültür Bakanlığı En İyi Oyun Yazarı ve Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Avrupa ödüllerini, "Behçet Bey’in Fötr Şapkası" ile İş Bankası oyun yarışmasını, "Keloğlan ve Zülfüsarı" adlı oyun ile de TBMM çocuk oyunları yarışmasından Şeref Ödülü kazandı.

Işık, "Dadı", "Sayın Bakanım" ve "Sıcak Saatler" gibi dizilerle televizyon ekranlarında da yer aldı.

Işık, iki çocuk babasıydı.

DW / MUK,CÖ

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