Kazakistan: İstihbarat şefine 18 yıl hapis

Kazakistan'da iç istihbarat teşkilatının eski şefi Karim Masimov, geçen yıl ülkede patlak veren protestolardaki rolü ve bir darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle, vatana ihanet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kazak devletine bağlı haber ajansı Kazinform'un haberine göre, Masimov'un görevde olduğu dönemde yardımcılığını yapan Enver Sadikulov ise, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki eski istihbarat yöneticisinin varlıklarına el konulurken, her iki isim de ömür boyu devlet memurluğundan men edildi.

57 yaşındaki Masimov'un adı, Kazakistan'da darbe yapmayı planladığı iddia edilen bir grubun liderleri arasında geçiyor. Dava süreci kapalı kapılar ardında yürütülen Masimov'un kendisine yöneltilen suçlamaları kabul edip etmediği bilinmiyor.

2016-2022 yılları arasında Kazak iç istihbarat teşkilatı Ulusal Güvenlik Komitesi'nin (KNB) başkanlığını yapan Masimov, ülkede süren eylemler nedeniyle 5 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından görevinden alınmıştı.Olaydan iki gün sonra ise, Masimov'un vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu duyurulmuştu. Masimov, 2007-2012 ve 2014-2016 yılları arasında da başbakanlık görevini yürütmüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Fotoğraf: President of Kazakhstan/REUTERS

Aralarında dönemin savunma bakanının da bulunduğu bir grup kişi, 2022'deki protestolar sırasında eylemsiz kalmak veya güvenlik güçlerinin işini sabote etmek suçlamalarıyla hakim önüne çıkmış bulunuyor.

Petrol ve doğalgaz zengini Kazakistan'da, 2022 yılının başlangıcında, geniş çaplı protesto eylemleri düzenlenmişti. Akaryakıt fiyatlarının ikiye katlanmasına tepki olarak patlak veren eylemler, nihayetinde güvenlik güçleri tarafından bastırılmıştı. Eylemlerde çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı biliniyor.

Kanlı çatışmalar sırasında ve sonrasında, Tokayev'in, selefi Nursultan Nazarbayev'in inşa ettiği iktidar yapısına karşı çeşitli temizleme hamlelerinde bulunduğu kaydediliyor. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı Nazarbayev, "elbaşı" unvanından feragat etmek zorunda kalırken, Nazarbayev'in akrabaları da siyaset ve ekonomi dünyasındaki önemli pozisyonlarını kaybetmiş bulunuyor. Vatana ihanetten hüküm giyen Masimov da, Nazarbayev'e yakınlığıyla biliniyor.

dpa / BÜ,EC

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