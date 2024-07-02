Kayseri'deki gerginlik Suriye'ye sıçradı

Kayseri'de, çocuk istismarı iddiasıyla tetiklenen yabancı uyruklulara yönelik saldırıların ardından gerginlik Suriye'nin kuzeyine taşındı.

Türkiye'nin kontrolündeki Afrin ve Azez yerleşimlerinde sokağa çıkan onlarca kişi, Türkiye'yi protesto etti. Bazıları silahlı olan eylemciler, Türkiye'den gelen tırlara ateş açtı, Türk bayraklarını gönderden indirdi. Gerginliğin büyümesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) eylemcilere müdahale etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk askeri ile Suriyeli silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 4 kişinin öldüğünü açıkladı. Gözlemevi, can kayıplarının 3'ünün Afrin, diğerinin Cerablus'ta yaşandığını, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFP muhabirine konuşan Suriyeli eylemci Adel al-Faraj, "Türkiye'deki kardeşleriyle dayanışma için sokağa çıktıklarını" söyledi.

Konuya dair dışişleri ve adalet bakanlıklarından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir" denildi.

Erdoğan, Esad'la diyalog sinyali vermişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bayrak indirme hadisesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç, "Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" dedi.

Suriye'de Türkiye'ye yönelik protestolar, Ankara-Şam arasında diyalog sürecinin konuşulduğu döneme rastlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye ile yeniden ilişki kurulmasına yönelik, "Kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, geçmişte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ailecek görüştüklerini hatırlatarak, "Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur" dedi.

Dün akşam Gaziantep'te de gerginlik yaşandı Fotoğraf: DHA

Hatay ve Gaziantep'te gerginlik

Öte yandan sınırın ötesinde yaşanan gerginlik üzerine Gaziantep ve Hatay'da toplanan gruplar, Suriyeliler aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptı.

Gaziantep'te, Suriyelilere ait bazı iş yerleri ve araçlara zarar verilirken, polis olaylara müdahale ederek büyümesini engelledi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya ile Kırıkhan’da toplanan vatandaşlar, mülteciler aleyhine sloganlar attı. Kırıkhan'da Suriyelilere ait bazı işyerleri ateşe verilirken, her iki ilçede güvenlik güçlerinin müdahalesi ile olaylar büyümeden sonlandırıldı. Olaylara karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki eylemlerde yaralanan Suriyeli olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

AFP,DHA / MUK,JD

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