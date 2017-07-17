Kayıp Suudi gazeteci muamması sürüyor

Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi), Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasından Salı gününden bu yana çıkmadı. ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesinin yazarları arasında yer alan 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

Türk Arap Medya Derneği bugün Twitter'da yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı'nın konsolosluk tarafından alıkonduğunu öne sürdü ve gelişmeleri takip ettiklerini belirtmişti.





İsminin saklı kalması koşuluyla Associated Press haber ajansına öğle saatlerinde konuşan bir Türk yetkili, Kaşıkçı'nın durumyla ilgili Suudi yetkililerle görüştüklerini ve "çabalarının devam ettiğini" söyledi.

Reuters haber ajansına aynı saatlerde konuşan bir Türk yetkili de "Elimizdeki bilgiye göre Kaşıkçı hâlen İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bulunuyor" ifadesini kullandı.

Washington Post gazetesi duyurmuştu

Washington Post gazetesi, Kaşıkçı'nın nişanlısına dayandırdığı haberinde, Suudi gazetecinin Salı günü öğleden sonra İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdiğini, ancak bir daha dışarı çıkmadığını söylediğini aktardı. Washington Post, Kaşıkçı'nın nişanlısının gazeteci yle birlikte başkonsolosluğa girmediğini, Kaşıkçı'yı dışarıda beklediğini bildirdi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kaşıkçı'nın gazeteci arkadaşı Turan Kışlakçı, meslektaşının Salı günü saat 13.30 civarında konsolosluk binasına girdiğini ifade etti.

Washington Post'un uluslararası yorum yazılarından sorumlu editörü Eli Lopez, Salı günkü yazılı açıklamasında Suudi Arabistan yönetimi hakkında muhalif yazılar yazan Kaşıkçı'yla ilgili olarak "Cemal'e bugün erişemedik ve nerede olduğuna dair ciddi endişelerimiz var” ifadesini kullanmıştı. Lopez, "Durumu yakından takip ediyoruz ve daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz. Eğer gazeteci ve yorumcu olarak işleri nedeniyle gözaltına alındıysa bu haksız ve aşırı olur" açıklamasında bulunmuştu.

Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı: Boşanma evrakları için girdi

ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Kaşıkçı hakkındaki haberleri gördüklerini ve durumla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını belirtti.

Reuters haber ajansına konuşan ve adının yayınlanmasını istemeyen Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı, Suudi yorumcunun konsolosluğa tekrar evlenebilmek için resmi boşanma evraklarını vermek amacıyla girdiğini, ancak yedi buçuk saat geçtikten sonra konsolosluktan çıkmaması üzerine polisi aradığını belirtti. Reuters, Kaşıkçı'nın nişanlısının "Ne olduğunu bilmiyorum. İçeride olup olmadığını veya onu başka bir yere götürüp götürmediklerini bilmiyorum" dediğini aktardı.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan'da bir gazetede editörlük ve Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık yapıyordu, ancak Riyad yönetimi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a karşı yazdığı muhalif yazılar sebebiyle tutuklanma tehdidi nedeniyle bir yıl önce ABD'ye taşındı. Kaşıkçı, ABD'ye taşındığından bu yana Washington Post gazetesinde görüş yazıları yazıyordu.

Washington Post için Eylül 2017'de kaleme aldığı yazısında "Ben evimi, ailemi ve işimi geri bıraktım ve sesimi yükseltiyorum… Başka türlüsü hapishanede çürüyenlere ihanet olur. Birçokları konuşamazken ben konuşabiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

DW,rtr,dpa,AP/ ÇÖ,DÇÜ,CÖ,BÖ

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