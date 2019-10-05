Kayıp KHK’lı TEM’de ortaya çıktı

Ankara polisi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden atıldıktan sonra ortadan kaybolan ve kendisinden 245 gündür haber alınamayan fizyoterapist Mustafa Yılmaz’ın Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) olduğu haberini eşi Sümeyye Yılmaz’a telefonda verdi.

Polisin kendisini gece 02.07’de aradığını DW Türkçe’ye anlatan Sümeyye Yılmaz, "Eşimi Ankara Karapürçek karakolunda bulmuş. Hakkında arama kararı olduğu için de TEM Şube’ye götürülmüş" dedi. Eşinin Karapürçek karakolunda bulunmasını 'kurgu' olarak niteleyen Yılmaz, "Eşim demek ki oraya bırakılmış. Yoksa eşimin Karapürçek’te ne işi var" diye konuştu.

Polisin kendisine "Eşin avukatla görüşmek istemiyor. Sen ve kızın, savcıya gidin, izin alın ve eşinle görüşün" mesajı verdiğini de anlatan Sümeyye Yılmaz, eşi adına Twitter’dan açtığı mesajında da bu bilgiyi paylaştı.

"Kasıt var"

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Biz bunu niye yaşadık. Buruk bir sevinç içindeyim. Umudumu yitirmiştim. Eşim yaşıyor" diyen Sümeyye Yılmaz, eşinin kasıtlı olarak 'avukatla görüştürülmek istemiyormuş gibi' gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yılmaz, "Çünkü biz bu konuyu Uluslararası Af Örgütü dahil tüm dünyaya duyurmuştuk. Twitter hesaplarımız yoğun ilgi görüyordu. Bunların hepsini, mücadelemizi silmek istiyorlar" dedi. Sümeyye Yılmaz, avukatlarının yine de konuyla ilgili devrede olacağını söyledi.

Eşinin kaçırıldığına ilişkin video kayıtlarının silindiğini de belirten Sümeyye Yılmaz, "Polis bana o kayıtların kriminalde incelenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Demek ki kayıtlar silindi" tepkisini gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, Şubat 2019’dan beri kendilerinden haber alınamayan ve silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edilen Gökhan Türkmen ve Mustafa Yılmaz için acil eylem çağrısında bulunmuştu. Gökhan Türkmen’den halen haber alınamıyor. Af Örgütü, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e ulaştırdığı çağrısında, kayıpların ailelerinin bilgilendirilmesini ve konuyla ilgili soruşturmaların derinleştirilmesini istemişti.

"Gerçekler söylensin"

Konuyu başından beri takip eden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, Mustafa Yılmaz’ın kaybından bulunmasına kadar sürecin aydınlatılmasının şart olduğunu belirtti. Gergerlioğlu DW Türkçe’ye "Ne oldu da kaçırdılar. Ne oldu da buldular. Karakolda adam bulunuyor Türkiye’de. Gerçeklerin söylenmesi şarttır. Bu kayıp olayı aydınlanana kadar soru sormaktan, araştırmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde çıkarılan KHK’larla işinden ihraç edilen altı kişi, Şubat 2019’da ortadan kaybolmuştu. Ailelerinin, avukatlarının ve sivil toplum örgütlerinin polis tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü bu kişilerden dördünün de 28 Temmuz’da Ankara Terörle Mücadele Şubesi’nde gözaltında oldukları duyurulmuştu.

Yasin Ugan, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Salim Zeybek 12 günlük gözaltıyı takip eden savcılık sorgularının ardından tutuklanmıştı. Tutuklamanın gerekçesi açıklanmazken, söz konusu dört kişinin de sorgularında avukatlara erişimin engellendiği belirtilmişti.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe