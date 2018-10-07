 Kayıp Interpol Başkanına Çin′de rüşvet soruşturması | DÜNYA | DW | 08.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kayıp Interpol Başkanına Çin'de rüşvet soruşturması

25 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de olduğu ve hakkında rüşvet soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. Interpol Meng'in istifasını açıkladı.

Interpol'ün istifa eden başkanı Meng Hongwei

Interpol'ün istifa eden başkanı Meng Hongwei

Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e gittiği 25 Eylül tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongwei konusundaki sır perdesi kısmen aralandı.

Lyon merkezli Interpol'ün Çinli başkanıyla ilgili açıklama, Çin'deki Komünist Parti'den geldi. İktidar partisinin disiplin organı olan ve genellikle kamu görevlileriyle ilgili yolsuzluk vakalarını soruşturan Ulusal Denetim Komisyonu, 64 yaşındaki Meng hakkında "kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü" açıkladı. Ancak komisyon aynı zamanda Çin Kamu Güvenliği Bakanı Yardımcısı olan Meng'in durumu hakkında başka bir ayrıntı vermedi.

Çin'den yapılan bu açıklamadan kısa süre sonra Interpol, Meng'in istifasını sunduğunu ve bu talebin "derhal işleme konduğunu" duyurdu. Teşkilat, Meng'in yerine geçici olarak Interpol Başkan Yardımcısı Kim Jong Yang'ı atadı. Güney Koreli Kim, Meng'in halefi seçilene kadar bu görevi yürütecek.

Interpol, hafta sonunda Meng'in nerede olduğuna dair bilgi almak için Çin'den resmi talepte bulunmuştu.

Rüşvet suçlaması

Komünist Parti'nin disiplin organının yaptığı açıklamanın ardından bir duyuru da Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından geldi. Bakanlık, Meng hakkında "rüşvet alıp verme" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Kasım 2016'da Interpol başkanlığına seçilen Meng, bu göreve getirilen ilk Çin vatandaşı olmuştu. Uluslararası Af Örgütü bu seçimi eleştirerek yurt dışına kaçan Çinli rejim muhaliflerinin yakalanması için Meng'in görevinin suistimal edilebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Lyon'da basın toplantısı düzenleyen Grace Meng, medyada yüzünün görünmesini istemediğini belirtti.

Lyon'da basın toplantısı düzenleyen Grace Meng, medyada yüzünün görünmesini istemediğini belirtti.

Eşi, gönderdiği mesajları açıkladı

Görevinden ayrılan Interpol Başkanı'nın eşi Grace Meng, Pazar günü Lyon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Meng Hongwei'nin Çin'e gitmek üzere yola çıktığı 25 Eylül tarihinde kendisine gönderdiği telefon mesajını kamuoyuna açıkladı.

Eşinden önce "Telefonumu bekle" yazılı bir mesaj aldığını belirten Grace Meng, birkaç dakika sonra ise aynı numaradan bir bıçak emojisi geldiğini söyledi. Polis, Grace Meng'in yaptığı başvuru üzerine harekete geçerek Interpol Başkanı hakkında bilgi edinmeye çalışmıştı.

Meng, eşi ve iki çocuğuyla 2016 yılından beri Fransa'da yaşıyordu.

DW;AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Interpol kayıp başkanla ilgili Çin'den açıklama istedi

Interpol, günlerdir haber alınamayan başkanı Meng Hongwei'nin durumuyla ilgili Çin'den resmi açıklama istedi. (07.10.2018)  

Interpol Başkanı kayıp

Interpol Başkanı Meng Hongwei’den 10 gündür haber alınamıyor. Meng’in eşinin Fransız makamlarına kayıp başvurusunda bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. (05.10.2018)  

Benzer içerik

Interpol Präsident, Meng Hongwei

Interpol kayıp başkanla ilgili Çin'den açıklama istedi 07.10.2018

Interpol, günlerdir haber alınamayan başkanı Meng Hongwei'nin durumuyla ilgili Çin'den resmi açıklama istedi.

Meng Hongwei

Interpol Başkanı kayıp 05.10.2018

Interpol Başkanı Meng Hongwei’den 10 gündür haber alınamıyor. Meng’in eşinin Fransız makamlarına kayıp başvurusunda bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Malaysia Mike Pompeo (Getty Images/AFP/M. Vatsyayana)

Seul: Trump ile Kim tekrar buluşacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi. Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre taraflar, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in tekrar buluşması konusunda mutabık kaldı. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

DİTİB Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Ancak cami birçok tartışmaya da neden oldu. 