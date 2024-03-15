Kilise'den cinsel taciz mağdurlarına tazminat

Almanya'da Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğrayan mağdurlara, çektikleri acılar için bugüne kadar yaklaşık 57 milyon euro tazminat ödendi. Ülkedeki Katolik kiliselerinin çatı örgütü Alman Piskoposlar Konferansının kararıyla kurulan Bağımsız Tazminat Komisyonunun Cuma günü Bonn'da açıkladığı 2023 yıllık raporuna göre, sadece geçen yıl 16 milyon euronun üzerinde tazminat ödendi.

2023'te toplam 762 kişisel dosya karara bağlandı. Geçen yıl onaylanan 16 milyon euroluk tazminatın yaklaşık 11 milyonu ilk kez veya tekrar yapılan başvurulara, iki milyon euronun üzerindeki kısmı ise yeni bilgilerin sunulmasını takiben, daha önce verilmiş tazminatlara yapılan artışlara ait. Henüz karara bağlanmamış dosyaların sayısı ise 2023'te 807'ye yükseldi.

Bağımsız Tazminat Komisyonu Başkanı Margarete Reske, göreve başladıkları 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana, farklı mahkeme kararlarının bir araya getirildiği tazminat tabelalarına uygun ödeme yapıldığını belirtti. Reske, ancak bazı vakaların ağırlığı nedeniyle daha önce mahkemelerin aldığı kararların da üstüne çıkarak daha yüksek tazminatlar verildiğini kaydetti.

Geçen Haziran ayında Köln Eyalet Mahkemesi, başpiskoposluğun bir taciz mağduruna 300 bin euro tazminat ödemesine karar verdi. Davacı başlangıçta yaklaşık 750 bin euro talep etmişti. Dava dilekçesine göre, 1970'lerde 300'den fazla vakada bir Katolik rahip tarafından istismara uğramıştı. Reske, kararın yasal olarak bağlayıcı hale gelmesinden bu yana, Bağımsız Tazminat Komisyonunun benzer yükseklikte birkaç karar aldığını açıkladı.

AFP /AÜ,EC

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