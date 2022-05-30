  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
GöçYunanistan

"Türkiye’den AB’ye göç rotası değişti"

38 dakika önce

Kathimerini gazetesi Yunan Sahil Güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde Türkiye’den AB’ye gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin rotasının değiştiğini yazdı. Buna göre göçmenler Yunan adaları yerine İtalya’ya gidiyor.

https://www.dw.com/tr/kathimerini-t%C3%BCrkiyeden-abye-d%C3%BCzensiz-g%C3%B6%C3%A7te-rota-de%C4%9Fi%C5%9Fti/a-61973012

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne (AB) gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin izlediği rotanın yılın başından beri değiştiği bildirildi.

Yunan Kathimerini gazetesi yetkili birimlere ait bir belgeye dayandırarak yaptığı haberde, insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri artık doğrudan İtalya'ya götürdüğünü belirtti. Haberde bu uzun süren yolun eskiden Ege'de havaların kötü olması sebebiyle sadece kış aylarında kullanıldığı ancak bu yılın başından beri bu rotanın daha sık kullanıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi. Buna göre, bu yılın başından beri 4 bine yakın düzensiz göçmen Türkiye'den İtalya'ya gitti. 2021 yılının aynı döneminde ise bu rakamın sadece 800 olduğu kaydedildi.

Yunan yetkilileri bu gelişme nedeniyle İtalyan Sahil Güvenliği ile yakın bağlantı içinde çalışıyor. İnsan kaçakçılarının Ege üzerinden göçmenleri Yunan karasularına götürmekten kaçınmasının nedeninin, Yunan Sahil Güvenliğinin, göçmenleri taşıyan  tekne ve botların Yunan adalarına ulaşmasını sert biçimde engellemeleri olduğu belirtiliyor. Yardım kuruluşları bu nedenle Atina hükümetini yasa dışı davranarak göçmenleri geri itmekle suçluyor. Yunan hükümeti ise bu eleştirileri geri çeviriyor.

Yunan Sahil Güvenliği son olarak geçen hafta 300 düzensiz göçmeni taşıyan beş teknenin Yunan karasularına girmesini engellemişti. Yunan yetkililer bu teknelerin daha sonra İtalya'ya doğru hareket ettiğini tahmin ediyor. Göç uzmanları insan kaçakçılarının düzensiz göçmenleri Avrupa'ya götürmek için kişi başı 10 bin euroya kadar ücret talep ettiğini belirtiyor. 

dpa / HT,BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis

Yunan Bakan batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Yunan Bakan batan göçmen botundan Türkiye'yi sorumlu tuttu

Yunanistan Göç Bakanı, Salı günü Sakız Adası açıklarında üçü çocuk dört göçmenin boğularak hayatını kaybetmesinden Türkiye'yi sorumlu tuttu.
Göç
27 Ekim 2021

Yunanistan sınırında yedi göçmen daha öldü

Yunanistan sınırında yedi göçmen daha öldü

Yunanistan tarafından geri itildiği öne sürülen göçmenlerden yedisi daha hayatını kaybetti. Böylece Türkiye-Yunanistan sınır hattında donarak ölenlerin sayısı 19’a yükseldi.
Göç
3 Şubat 2022

Yunanistan Türkiye sınırındaki beton çiti uzatıyor

Yunanistan Türkiye sınırındaki beton çiti uzatıyor

Yunanistan, göçmenlerin sınırdan geçişlerini engellemek için Türkiye sınırındaki 35 km. olan beton sınır çitinin 80 km. daha uzatılacağını açıkladı.
Politika
23 saat önce
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Taksim Platz Gezi Park Istanbul Türkei Räumung

"Gezi'nin hak mücadelesi olduğu unutulmamalı"

Toplum
6 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei 2014 Istanbul | Haus-Eigentümer weigert Aufgabe des Hauses

Müteahhitler: Uygun fiyata arsa bulmak imkânsız

Müteahhitler: Uygun fiyata arsa bulmak imkânsız

Ekonomi
5 saat önce
Symbolbild | Affenpocken

Türkiye maymun çiçeğine hazırlıklı mı?

Türkiye maymun çiçeğine hazırlıklı mı?

Sağlık
29 Mayıs 2022
Foto: "Hoşgeldin Lenin" belgeseli

Akçakoca’ya vuran Lenin büstünün hikâyesi

Akçakoca’ya vuran Lenin büstünün hikâyesi

Kültür
29 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön