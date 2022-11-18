Katar'dan Dünya Kupasına iki gün kala alkol yasağı

Katar'da 20 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupasına iki gün kala, maçların oynanacağı sekiz stadyumun çevresinde alkollü içki satışı yasaklandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinden (FIFA) Cuma günü yapılan açıklamada, "Ev sahibi ülke yetkilileri ile FIFA arasında yapılan istişareler sonucunda, alkollü içeceklerin satışının FIFA Taraftar Festival alanı, diğer taraftar bölgeleri ve lisanslı mekanlara odaklanması, stadyumların çevresindeki bira satış noktalarının kaldırılması kararı alınmıştır" denildi.

Dünya Kupasının bira sponsoru Budweiser'ın sahibi AB InBev şirketi, satış hakkı için on milyonlarca dolar ödemiş, Kupa için stokların büyük bölümünü İngiltere'den Katar'a nakletmişti. Pazar günü Katar ile Ekvador arasında oynanacak açılış maçı öncesinde stadyum önüne onlarca bira çadırının halihazırda kurulmuş olduğu belirtiliyor.

Katar koşulları kabul etmişti

Katar Dünya Kupası ev sahipliği başvurusu sırasında ve 2010'da ev sahipliğine seçilmesi sonrası imzalanan anlaşmada FIFA'nın aralarında alkollü içki satışının da bulunduğu koşullarını onaylamıştı.

Stadyum çevresinde maç öncesi ve sonrasında alkollü bira satışıyla ilgili Eylül ayında anlaşmaya varıldığı duyurulmuş, geçen haftasonunda Katarlı organizatörler AB InBev şirketine bira stantlarının stadyum çevresinde daha az görünür alanlara yerleştirilmesini istemişti.

Şeriatla yönetilen bir monarşi olan Katar'da içki satışı yasak olmasına rağmen lüks otel barlarında içki içilebiliyor. Stadyum çevresinde alkollü bira satışının yasaklanmasına rağmen stadyumlardaki lüks VIP alanlarında, bazı taraftar bölgelerinde ve bazı otel ve barlarda alkollü içki satışının yapılabileceği tahmin ediliyor. Stadyum çevresinde ise sadece alkolsüz bira satılabilecek.

Taraftarlardan tepki

Avrupa Futbol Taraftarları grubunun başkanı Ronan Evain, biraya yasak getirilmesinin "son derece endişe verici" olduğunu belirterek "Pek çok taraftar için bu bir ayrıntı. Turnuvayı değiştirmeyecek. Ama 48 saat öncesinde, güvencelerin sayılmadığı tehlikeli bir alana giriş yapmış olduk" dedi.

İngiltere ve Wales'den taraftarları temsil eden Futbol Taraftarları Birliği ise organizatörlerün iletişim anlayışını eleştirerek "Eğer hiçbir açıklama yapmadan bir anda fikirlerini değiştirebiliyorlarsa barınma, ulaşım ya da kültürel etkinlikler gibi diğer alanlarda taahhütlerini yerine getirecekleri konusunda taraftarların endişelerini anlamak mümkün" diye konuştu.

29 gün sürecek Dünya Kupası süresince Katar'ı 1 milyondan fazla taraftarın ziyaret etmesi bekleniyor.

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