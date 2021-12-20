Katar'da "İslami olmayan" oyuncaklar toplatılıyor

Katar'da, üzerinde gökkuşağı renklerinin bulunduğu çeşitli oyuncaklara "İslami olmadığı" gerekçesiyle el koyuldu.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde perakendecilerde teftişlerde bulunulduğu belirtilerek, "aralarında İslami değerlere aykırı sloganlar taşıyan oyuncakların da bulunduğu çeşitli ihlallere rastlandığı ve söz konusu ticari mallara el koyulduğu" bildirildi.

Katar Haber Ajansında yayımlanan habere göre Bakanlık, tüm vatandaşları "gelenek ve göreneklere aykırı dizayn ve logo taşıyan malları ihbar etmeye" çağırdı.

Bakanlığın açıklamasında hangi malların ne için İslami kurallara aykırı görüldüğü belirtilmese de paylaşılan fotoğrafta gökkuşağı renklerindeki oyuncaklara yer verilmesi dikkat çekti. Gökkuşağı renkleri dünya çapında lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks bireyleri kapsayan LGBTİ+ hareketinin sembolü. Eşcinsellik Katar'da yasa dışı.

Gelecek yıl FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Katar'daki insan haklarının durumu özellikle Batı dünyasında mercek altında. Dünya Kupası ev sahipliğini kazandığı 2010 yılından bu yana insan hakları konusunda çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalan Katar yönetimi, Kupa için ülkeye gelecek herkese açık oldukları mesajını veriyor. Ancak gökkuşağı renkli oyuncaklara el koyulması, sosyal medyada Katar yönetimine yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi.

AFP/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe