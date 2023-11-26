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Politikaİsrail

Katar ateşkesin uzayacağından umutlu

26 Kasım 2023

Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin süresinin uzayacağını ümit ediyor. Ateşkesin üçüncü gününde bugün Hamas'ın 13 rehineyi daha serbest bırakması bekleniyor.

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Ateşkes sırasında Gazze'ye giden BM tır ve ambulansları
Ateşkes sırasında Gazze'ye giden BM tır ve ambulanslarıFotoğraf: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Katar, İsrail ile Hamas arasında devam eden dört günlük ateşkesin süresinin uzamasını umut ediyor.

CNN televizyonuna konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el Ensari, "Bu dört günlük anlaşmanın ve iki gündür rehinelerin serbest bırakılmasının sağladığı momentumun bize bu ateşkesin süresini uzatma imkânı sunacağını ve böylece kalan rehineler için daha ciddi görüşmeler içine girebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Bakanlık sözcüsü, Katar'ın üzerinde mutabık kalınan miktardaki insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaşmasının sağlanması için tarafların yanı sıra Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte çalışmayı da sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el Ensari
Mecid el EnsariFotoğraf: Imad Creidi/REUTERS

İsrail medyası Hamas'ın, ateşkesin üçüncü günü olan bugün de 13 rehineyi serbest bırakacağını duyurdu. Ynet haber sitesi, Hamas'ın 13 kişilik listeyi İsrail'e sunduğunu ve bu grupta ABD vatandaşlarının da bulunduğunu bildirdi.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu. İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, yaklaşık 15 bin Filistinli öldürüldü. Haftalardır İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan su, gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısı da giderek büyüyor.

Varılan ateşkes anlaşması, tarafların çatışmalara dört gün ara vermesini, Hamas'ın 50 İsrailli rehineyi serbest bırakmasını, İsrail'in 150 Filistinli mahkûmu salıvermesini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor. Üzerinde anlaşılan sayıya eklenebilecek her 10 rehine için ateşkesin bir gün daha uzatılacağı açıklanmıştı. Serbest bırakılacak kişilerin kadın ve çocuklardan oluşacağı belirtilmişti. İsrail medyası, anlaşma kapsamında 300 tır gıda, yakıt ve tıbbi yardımın Gazze'ye girişine izin verileceğini bildirmişti.

İnsani yardım tırları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 61 tırın dün Gazze'nin kuzeyine gıda, su ve tıbbi yardım ulaştırdığını açıkladı. BM, yaklaşık 200 tırın da yola çıktığını duyurdu.

OCHA açıklamasında, 11 ambulans, üç otobüs ve bir kamyonun da "tahliyelere yardım için" Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.

BM, ateşkesin ilk gününde de toplam 137 tırın Gazze'ye insani yardım götürdüğünü açıklamıştı.

 

DW,AFP,AP,rtr,dpa / CÖ,ET

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