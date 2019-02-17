Katalonya'da grev polisle eylemcileri karşı karşıya getirdi

İspanya'da ayrılıkçı Katalan liderlere yönelik davalara tepki amacıyla yapılan grev, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Barcelona'da sokaklarda otomobil lastiği yakan ve otobanları kapatmak isteyen bağımsızlık yanlısı göstericiler, polisle çatıştı. Şehir merkezinde polise taş atan göstericilere, güvenlik güçlerinin coplarla müdahale ettiği belirtildi. Çıkan çatışma sonucu yaralanan olmadığı belirtiliyor. Sokaklara kurulan barikatlara ilişkin sosyal medyada çok sayıda fotoğraf ve video paylaşıldı.

Polis yetkilileri, Katalonya'da İspanya'yı Fransa'ya bağlayan otoyol da dahil olmak üzere 20 yolun göstericiler tarafından kapatıldığını duyurdu. Yolları temizlemek içi harekete geçen polisin iki kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Göstericiler, ulaşımı yavaşlatmak için tren raylarını işgal etti.

Ayrılıkçı sendikalar tarafından desteklenen grev çerçevesinde toplu ulaşım hizmetinde yavaşlatmaya gidildi.

Grev kararı, İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bağımsızlık referandumu düzenledikleri için yargılanan Katalan siyasetçilerle dayanışma amacıyla alınmıştı.

12 ayrılıkçı Katalan lidere yönelik yargı süreci 12 Şubat'ta Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de başladı. Katalan liderler için uzun hapis cezaları isteniyor. Savcılık 15 aydır tutuklu olan Katalonya Özerk Bölgesi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için "isyan" ve "isyana teşvik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Gösteriler sonucu gözaltına alınanlar oldu

Referandum sonucunun belli olmasının ardından bölgenin bağımsızlığını ilan eden Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont Belçika'da sürgünde olduğu için davanın sanıkları arasında yer almıyor. İspanyol hukuku gıyabında yargılamaya izin vermiyor.

İspanya'nın en zengin bölgesi olan Katalonya'da 7.5 milyon kişi yaşıyor. Katalanlar, yüzde 90 ile bağımsızlığa "evet" denilen 2017'deki referandumun ardından tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti. Bağımsızlık ilanını anayasanın ihlali olarak kabul eden İspanya Parlamentosu, Katalan Parlamentosu ve hükümetini feshetmişti.

AFP,rtr/ÖA,HT

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