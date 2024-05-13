Katalonya'da ayrılıkçılar çoğunluğu kaybetti

İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde yapılan seçimlerde 10 yıldan uzun süredir iktidarda olan ayrılıkçı partiler, parlamentodaki mutlak çoğunluklarını kaybetti. Seçimden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in siyasi çizgisindeki, birlik yanlısı Katalan Sosyalist Partisi zaferle ayrıldı.

Pandemi döneminde İspanya Sağlık Bakanı olan Salvador Illa liderliğindeki parti, dün yapılan seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan Sosyalist Partisi 135 sandalyeli bölgesel parlamentoda 42 milletvekili kazanmayı başardı.

Carles Puigdemont Fotoğraf: David Borrat/EPA

Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin öncü isimlerinden Carles Puigdemont liderliğindeki Katalonya İçin Birlikte, 35 milletvekili kazandı. Daha ılımlı ayrılıkçı parti, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (Esquerra Republicana de Catalunya) ise 20 sandalye elde etti.

İspanya'nın en büyük muhalefet partisi olan muhafazakar Halk Partisi 2021 yılında yapılan son seçimlere göre oylarını en çok artıran parti oldu ve parlamentodaki sandalye sayısını 3'ten 15'e yükseltti. Sağ popülist Vox resmi olmayan sonuçlara göre 11, sol çizgideki Sumar hareketi ise 6 sandalye kazandı. Sol çizgideki ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı'nın sandalye sayısı 9'dan 4'e düşerken yeni kurulan aşırı sağcı çizgideki ayrılıkçı parti Katalan İttifakı 2 milletvekili çıkarmayı başardı.

Seçim sonuçlarına göre ayrılıkçı çizgideki Katalonya Cumhuriyetçi Solu, Katalonya İçin Birlikte ve Halk Birliği Adaylığı, koalisyon hükümetini oluşturmak için gerekli olan 68 sandalyeye ulaşamıyor. Sosyalistlerin ise koalisyon hükümeti kurabilmek için Katalonya Cumhuriyetçi Solu ile ittifak arayışına gireceği tahmin ediliyor ancak ayrılıkçı partiler şimdiye kadar iktidar partisiyle koalisyon olasılıklarına kapıyı kapattı.

Katalonya'da oy kullanan bir vatandaş Fotoğraf: Emilio Morenatti/AP/picture alliance

Sosyalistler'in merkezi hükümette de koalisyon ortağı olan aşırı soldaki Sumar hareketi, muhafazakar Halk Partisi ve aşırı sağcı Vox ile de koaliyon arayışında bulunabileceği yorumları yapılıyor.

Katalonya seçimlerine katılım oranı yüzde 58 olarak ölçüldü.

Sanchez sonuçlardan memnun

İspanya Başbakanı Sanchez Katalonya Sosyalist Partisi lideri Salvador Illa'nın seçim başarısını X hesabından yaptığı bir açıklamayla kutladı. Illa'nın "tarihi bir sonuç" elde ettiğini belirten Sanchez "Biz sosyalistler bir kez daha öncü gücüz" dedi. Sanchez "Bugünden itibaren Katalonya'da vatandaşların yaşamlarını iyileştirecek, haklarını genişletecek ve birlikte yaşamı güçlendirecek yeni bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı. Sanchez'in seçim sonrasında Katalonya'da bağımsızlık mücadelesiyle bağlantılı mahkumiyetlere af ve yargılamaların sonlandırılmasını da içeren düzenlemeleri hayata geçireceği, Katalonya ile olan ilişkileri normalleştireceği yorumu yapılıyor.

Reuters, / EC, CÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?