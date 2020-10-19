 Karlov suikastı davasında karar | TÜRKİYE | DW | 09.03.2021

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TÜRKİYE

Karlov suikastı davasında karar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastla ilgili davadan ağır hapis cezaları çıktı.

Andrey Karlov, öldürülmeden önce arkasında katili ile görülüyor.

Andrey Karlov, öldürülmeden önce arkasında katili ile görülüyor.

Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili davada karar açıklandı.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 7'si tutuklu 28 sanığın yargılandığı davada 3 sanık ikişer kez, 2 sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt ve suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili örgüte bilgi sızdırmakla suçlanan eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ve "FETÖ'nün mahrem istihbarat yapılanmasında" görevli olmakla suçlanan Hüseyin Kötüce ağırlaştırılmış müebbet ile 15'er yıl hapis cezası aldı.

Karlov suikastı davasında aralarında "FETÖ" lideri Fethullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Karlov suikastı davası başladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 2016'da öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görülüyor. Davada suikast emrini verdiği iddia edilen Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanık yargılanıyor.  

Karlov'un öldürüldüğü serginin organizatörü tutuklandı

Ankara'da Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi ile ilgili olarak suikastin düzenlendiği serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan tutuklandı.  

Karlov suikastinden bir yıl sonra...

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçti. Ancak suikastin üzerindeki sır perdesi hâlâ aralanmadı.  

Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

Erdoğan ve Putin Moskova’daki görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Putin, Türk vatandaşlarına yönelik çalışma izinleri, vize kolaylığı ve Türk şirketlerine yönelik yasakların en yakın zamanda kaldırılacağını söyledi.  

Putin: Türk liderliği hakkında fikrimi değiştiriyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus uçağının düşürülmesinin arkasında Türk yönetiminin bulunduğu yönündeki görüşünün değiştiğini belirterek, Karlov suikastinin ilişkileri bozamayacağı mesajı verdi.  

Karlov için Moskova'da cenaze töreni

Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov için bugün Moskova'da iki cenaze töreni düzenlendi. Törene Putin de katıldı.  

Erdoğan: Suikastçı Gülen mensubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Büyükelçi Karlov'a yönelik suikast gerçekleştiren polisin Gülen yapılanması mensubu olduğunu söyledi. Erdoğan, suikastçının üzerinde bomba olduğu endişesi ile öldürüldüğünü bildirdi.  

Kremlin: Suikast Ankara'nın prestijine darbe

"Karlov suikastinin arkasında Gülen grubunun olduğu tespitinde bulunmak için henüz erken" açıklaması yapan Kremlin sözcüsü, suikastin Ankara'nın prestijine darbe olduğunu söyledi.  

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