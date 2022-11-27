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2021 yılında da Kiev'de yoğun kar yağışı yaşanmıştı - Arşiv fotoğrafıFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images
Politika

Kar yağışı beklenen Kiev’de enerji sorunları yaşanıyor

2 saat önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Milyonlarca Ukraynalı dondurucu soğukta elektrik kesintisi ve ısıtma sorunları yaşıyor.

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Ukrayna'da Rusya'nın işgaliyle başlayan savaş dokuzuncu ayını doldururken, kış mevsimi nedeniyle halkı zor günler bekliyor. Başkent Kiev'de eksiye düşen sıcaklıkla birlikte Pazar günü yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ukrayna elektrik dağıtım şirketi Ukrenergo tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada elektrik üreticilerinin toplam ihtiyacın ancak üçte birine cevap verebileceği ve bu nedenle ülke çapında kesinti ve kısıtlama yaşanabileceği belirtildi.

Zelenskiy'den enerji tasarrufu çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ülkenin 24 bölgesinden 14'ünde ve Kiev'de elektrik kısıtlaması olduğunu ve her bölgede 100 binden fazla kişinin bundan etkilendiğini açıkladı. Zelenskiy video mesajında "Akşamları tüketim artarsa kesinti sayısı da artabilir” ifadelerini kullanarak "Bu, şu anda enerji tasarrufu yapmanın ve akılcı bir şekilde tüketmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” dedi.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji sağlayıcısı DTEK'in perakende kolu YASNO'nun işletme müdürü Sergey Kovalenko Kiev'e enerji sağlıyor. Kovalenko şehirdeki durumun iyileştiğini ancak hala "oldukça zor" olduğunu belirterek şehir sakinlerinin günde en az dört saat elektriğe sahip olması gerektiğini kaydetti.

Kovalenko Facebook sayfasında "Geçtiğimiz gün en az dört saat elektriğiniz olmadıysa, DTEK Kiev Elektrik Şebekeleri'ndeki meslektaşlarımıza yazın, onlar sorunun ne olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır" diye yazdı.                                             

Rusya'nın Çarşamba günü gerçekleştirdiği son bombardıman şimdiye kadar savaşta en fazla hasarı meydana getirerek, milyonlarca insanın susuz, elektriksiz ve ısıtmasız kalmasına neden oldu.

Kombibild Vitali Klitschko und Volodymyr Zelensky
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'yu eleştirdiFotoğraf: picture-alliance/ZUMA Press/P. Gonchar/NurPhoto/S. Kharchenko

Rusya sivil halkı hedef almadığını, Moskova'nın enerji altyapısına saldırılarının ise Kiev'in müzakere konusunda isteksiz olmasının sonucu olduğunu belirtiyor.            

Zelenskiy'den Kiev Belediye Başkanı'na eleştiri

Zelenskiy Cuma günü yaptığı açıklamada Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'yu da eleştirdi. Zelekskiy Kiev Belediye Başkanı'nın Rus saldırıları sonrasında elektrik ve ısınmadan mahrum kalanlara yardım etmek için acil durum barınakları kurmakta kötü bir iş çıkardığını söyledi.

Ukrenergo elektrik kesintilerinin devam edeceğini söyledi ve sınırlı enerji kullanımı çağrısında bulundu. Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden açıklama yapan Ukrenergo "Size hatırlatmak isteriz ki, artık her Ukraynalı sadece elektriği idareli tüketerek elektriği kesilen evlere yeniden elektrik verilmesine yardımcı olabilir" dedi.

Savaştan önce 2,8 milyon nüfusa sahip olan Kiev'de kar yağışının hafta ortasına kadar devam etmesi hafta ortasına kadar devam etmesi beklenirken sıcaklıkların sıfırın altında kalacağı tahmin ediliyor.

Reuters / SSB, EC

 

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