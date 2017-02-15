Kanada'da yerli katliamı: 751 mezar daha bulundu

Kanada'da 19'uncu yüzyıldan 1990'lı yıllara kadar açık olan ve Amerika Yerlileri, Inuitler ya da Metislerin asimile edilmesi için kullanılan yatılı devlet okullarında yüzlerce isimsiz mezar daha bulundu.

Büyük bölümü Katolik misyoner cemaatlerince yönetilen bu okullara zorla kaydettirilen 150 binden fazla yerli çocuk, ailelerinden, dillerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılmış, birçoğuna öğretmenler ve görevlilerce cinsel ve fiziksel taciz uygulanmıştı.

Kanada hükümeti söz konusu okullarda taciz olaylarının yaygın olduğunu ve öğrencilerin anadillerini konuştukları için dövüldüklerini kabul etmişti. Oluşturulan bir araştırma komisyonu, bu okullarda 4 binden fazla çocuğun öldüğünü belirtmiş ve ülkede yerli topluluklara karşı devlet eliyle "kültürel soykırım" uygulandığı sonucuna varmıştı.

Cowessess First Nation adlı yerli grup, Saskatchewan eyaletinin başkenti Regina'nın 135 kilometre doğusunda yer alan ve 1899 ile 1997 yılları arasında açık olan Marieval Yerli Yatılı Okulu'nda 751 isimsiz mezar bulunduğunu duyurdu.

"Papa özür dilemeli"

Grubun lideri Cadmus Delorme, mezarların kime ait olduğunu gösteren mezar taşlarının "Katolik Kilisesi temsilcileri" tarafından kaldırıldığını iddia etti. Delorme, bunun Kanada'da suç olduğunu ve mezarları buldukları alana "suç mahalli" olarak muamele ettiklerini söyledi.

Yerli grubun lideri, "Papa'nın yaşananlardan ötürü özür dilemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kanada'da geçen ay da British Columbia eyaletindeki Kamloops kenti yakınlarında bir dönem ülkenin en büyük yatılı yerli okulunun bulunduğu alanda, en küçüğü 3 yaşında olmak üzere 215 çocuğa ait kalıntılar bulunmuştu.

Kamloops'taki yatılı okulun 1950'li yıllarda çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafı

Papa Françesko, söz konusu olaydan duyduğu acıyı ifade ederken dini ve siyasi makamlara da "bu üzücü olayı" aydınlatmaları için baskı yapmıştı. Ancak Papa, yerlilerin ve Kanada hükümetinin beklediği özür ifadelerini kullanmamıştı.

DW,AP,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe