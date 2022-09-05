Kanada'da bıçaklı saldırı: 10 ölü

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda en az 10 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. İki şüphelinin firarda olduğu açıklandı.

Kanada polisinin yaptığı açıklamaya göre Saskatchewan eyaletinde düzenlenenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi öldü, en az 15 kişi de yaralandı. Kanada Emniyeti Teşkilatı'ndan komiser yardımcısı Rhonda Blackmore düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, saldırıların en az 13 ayrı mekanda düzenlendiğini ve iki şüphelinin henüz yakalanamadığını belirtti.

30 ve 31 yaşlarındaki iki şüphelinin saldırıların ardından otomobille kaçtığı ve sonrasında Nissan Rouge marka siyah bir araçla, saldırıların düzenlendiği James Smith Cree Nation topluluğu ve Weldon köyünün 320 kilometre güneyinde, Regia kentinde görüldüğü duyuruldu. Polis, Sasketchewan'ın yanı sıra komşu eyaletler Manitoba ve Alberta'da da arama çalışmalarının yapıldığını duyurdu. Ancak söz konusu bölge, Avrupa kıtası büyüklüğüne tekabül eden çok geniş bir alan.

Komiser yardımcısı Rhonda Blackmore iki saldırganın henüz yakalanamadığını duyurdu Fotoğraf: Michael Bell/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance

Polis yetkilileri kurbanların bazılarının kasıtlı, bazılarının ise tesadüfen hedef alındığını belirterek, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti. Yerli topluluğun temsilcilerinin yaptığı ortak açıklamada ise saldırıların büyük olasılıkla uyuşturucu ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Saskatchewan'daki 74 yerli topluluğun temsil edildiği Egemen Yerli Uluslar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Tehlikeli yasa dışı uyuşturucular topluluklarımıza girdiğinde böyle bir yıkım yaşıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Başbakan Justin Trudeau ise saldırıları "korkunç ve yürek parçalayıcı" olarak nitelendirdi.

Saldırıların hedefi olan James Cree, yaklaşık 3 bin 400 kişinin yaşadığı yerli bir topluluk. Halkın geçim kaynağı ağırlı olarak tarım, avcılık ve balıkçılık. Weldon ise 200 nüfusa sahip bir köy.

Reuters, AFP / HT,ET