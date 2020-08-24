Kanada Türkiye’ye askeri teknoloji satışını durdurdu

Kanada yapımı görüntüleme ve hedefleme sistemleriyle donatılan Türk insansız hava araçlarının (İHA) Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda kullanıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmalar nedeniyle geçtiğimiz Ekim ayında askıya alınan Kanada'dan Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatı tamamen durduruldu.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kanada teknolojisinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlar bulunmasının ardından, bugün 2020 sonbaharında askıya alınan izinlerin iptal edildiğini açıklıyorum" dedi.

Bu bağlamda Kanada, Türkiye‘ye yönelik 29 askeri ihracat lisansını iptal etti. İhracat yasağı insansız hava aracı üretiminde de kullanılan uçuş simülatörleri, uydu ekipmanları ve ateşli silah bileşenleri için yazılım ve teknik veriler de dahil olmak üzere çeşitli askeri ürün ve teknolojileri kapsıyor.

Çavuşoğlu ile görüştü

Kanada Dışişleri Bakanı Garneau, "Bu uygulama ne Kanada dış politikası ile ne de Türkiye tarafından verilen son güvencelerle uyuşuyor" dedi. Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu konuda bir görüşme yaptıklarını ve kendisine endişelerini dile getirdiğini belirten Garneau, gelecekteki izinlerin NATO işbirliği programlarıyla ilgili başvuru durumlarına göre değerlendirileceğini kaydetti.

Türkiye 2019 yılında Kanada'dan 150 milyon dolarlık silah ve askeri teçhizat satın almıştı.

Geçen Eylül ayında Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da başlayan ve yaklaşık altı hafta süren çatışmalarda 6 bin civarında insan hayatını kaybetti. Rusya'nın arabulucuğuyla çatışmalar Kasım ayında sona erdi. Yapılan anlaşmayla Ermenistan'ın 1990'lı yıllardan beri kontrol ettiği bölge Azerbaycan'a geri verildi. Ankara, çatışmalarda Azerbaycan'ı destekledi. Geçen Aralık ayında Bakü'de düzenlenen bir askeri geçit töreninde Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığı belirtilen Türk İHA'ları sergilenmişti.

Kanada'da yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'nin Kanada üretimi teknolojilerin yer aldığı insansız hava araçlarını BM silah ambargosunu ihlal ederek Libya geçici hükümetinin kullanımına sunduğunun da tespit edildiği belirtildi.

AFP,rts/TY,BK

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