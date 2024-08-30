Harris ilk röportajını verdi: Politikaları ne olacak?

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris ilk röportajını verdi. Göçten enerji üretimine bazı politikalarındaki değişiklikleri açıkladı. Harris İsrail'e güçlü destek sözü de verdi.

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris seçim kampanyasını resmen başlattığından bu yana ilk röportajını verdi. Harris ve başkan yardımcısı adayı Tim Walz CNN'den Dana Bash'ın sorularını yanıtladı.

Röportajda Harris bazı liberal politikalarından attığı geri adımı savundu, "Değerlerim değişmedi" dedi.

Güney sınırlarından belgesiz göçmen girişine karşı daha sıkı önlem sözü veren Harris, sınırı yasadışı geçmenin bir yaptırımı olması gerektiğini söyledi, "Uymak zorunda olduğumuz yasalar var" dedi. Harris parçası olduğu mevcut yönetimin politikalarını savundu, göçe yol açan diğer ülkelerdeki temel problemlere çözüm üretmeye odaklandığını söyledi.

Harris, seçim sonucunu etkileyebilecek kararsız eyaletlerden olan Pensilvanya'da önemli istihdam yaratan enerji üretim tekniği hidrolik kırmayı yasaklamayı artık düşünmediğini de söyledi. Bu yöntem yer altı sularının kirlenmesine yol açtığı için çevrecilerin tepkisini çekiyordu.

Harris'ten İsrail'e güçlü destek sözü

Demokrat aday, partisinin bazı üyelerinden gelen İsrail'e silah yardımlarının durdurulması taleplerini de reddetti, Joe Biden'ın İsrail'e güçlü desteğini sürdürme sözü verdi. Silah sevkıyatlarını durdurup durdurmayacağı sorusuna "Hayır" yanıtını veren Harris, öte yandan "Sivil kayıplar çok yüksek" diyerek bir ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması gerektiğini belirtti.

Harris başkan seçilirse kabineye Cumhuriyetçi bir ismi dahil edeceğini de açıkladı:

"Bence önemli kararlar alınırken masada farklı görüşlere, farklı deneyimlere sahip kişilerin olması önemli. Kabinede bir Cumhuriyetçinin olması Amerikan halkının çıkarına olacaktır."

Röportaj sırasında Harris, Biden'ın yarıştan çekilme kararını nasıl haber aldığını da anlattı. Ailesiyle pankek ve kızartma yaptığı sırada telefonun çaldığını söyleyen Harris, "Arayan Joe Biden'dı. Bir karar verdiğini söyledi. 'Emin misin?' diye sordum. 'Evet' dedi. İşte böyle öğrendim" dedi.

Trump-Harris düellosu 10 Eylül'de

Röportajın ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump sahibi olduğu sosyal medya sitesi Truth Social'dan, "Yoldaş Kamala Harris ile tartışmak ve nasıl bir sahtekar olduğunu ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum" diye yazdı. Trump, Harris'i Marxist olmakla suçluyor.

İki isim 10 Eylül'de televizyon münazarasında karşı karşıya gelecek. Trump-Biden münazarası Biden'ı yarış dışı bırakan süreci tetiklemişti.

Harris Perşembe günü yayınlanan Reuters/Ipsos anketinde yüzde 45'e karşı yüzde 41'le Trump'ın önünde gözüküyor. Bazı siyasi analistlere göre Trump kadar öne çıkmasa da büyük bir hata yapmamış olması Harris'e avantaj sağlıyor.

Reuters,AFP,AP / MUK,TY

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