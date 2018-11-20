Kalın: G20'de Erdoğan-Suudi Prens görüşmesi olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Arjantin'de gelecek hafta yapılacak G20 zirvesinde görüşebileceği belirtildi. Olası görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Programa bakıyoruz, böyle bir şey olabilir" dedi.

Eğer gerçekleşirse, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Erdoğan'ın Suudi Prensle ilk yüz yüze görüşmesi olarak kayıtlara geçecek. Erdoğan ve bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması çabaları çerçevesinde geçtiğimiz ay bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ilişkiler, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gerilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetle ilgili Veliaht Prense açık bir şekilde suçlamada bulunmamış, ancak "Kaşıkçı'nın katledilmesi emri, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi" açıklamasını yapmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti için emir Suudi rejiminin üst makamlarından geldi

Cinayete ilişkin elindeki ses kayıtlarını Batılı ülkelerle paylaşan Türkiye'de başsavcılık, evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere başkonsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın daha önceden yapılan planlama doğrultusunda boğularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Cesedinin parçalanarak yok edildiği tespit edilmişti.

CIA'in Kaşıkçı olayına ilişkin hazırladığı raporunda da cinayet emrinin Veliaht Prens'ten geldiği sonucuna yer verildiği öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında 21 kişiyi gözaltına alan Suudi yetkililer, beş kişi için idam cezası istemişti.

Daha fazlasını okumak için: Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

Video izle 50:37 Şimdi canlı 50:37 dk Kaşıkçı cinayeti: Suudiler bedel ödeyecek mi?

AFP/ÖA,EC

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