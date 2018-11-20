 Kalın: G20′de Erdoğan-Suudi Prens görüşmesi olabilir | TÜRKİYE | DW | 22.11.2018

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TÜRKİYE

Kalın: G20'de Erdoğan-Suudi Prens görüşmesi olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 zirvesi sırasında, Kaşıkçı cinayeti sonrası gözlerin çevrildiği Suudi Veliaht Prens bin Selman'la bir araya gelebileceği açıklandı.

Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

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İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim? (19.10.2018)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens'in verdiğine dair iddiayı geri çevirdi. Bakan, Kral ve Prens'in "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı, iddianın dayanaksız olduğunu söyledi. (20.11.2018)

Avrupa Birliği, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için şeffaf soruşturma istedi. ABD Başkanı Donald Trump ise Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladıkları raporun iki gün içerisinde yayınlanacağını söyledi. (18.11.2018)

Suudi Arabistan'da savcılık Kaşıkçı cinayetiyle ilgili beş kişi hakkında idam cezası istedi. Kaşıkçı için ölüm emrinin İstanbul'da verildiği de açıklandı. (15.11.2018)

Erdoğan WP için kaleme aldığı makalede, “Kaşıkçı cinayetinin emrinin Suudi hükümetinin üst makamlarından geldiğini” belirtti. Kaşıkçı’nın nişanlısı Cengiz Trump’a soruşturmada Türkiye’yi destekleme çağrısında bulundu. (02.11.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Arjantin'de gelecek hafta yapılacak G20 zirvesinde görüşebileceği belirtildi. Olası görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Programa bakıyoruz, böyle bir şey olabilir" dedi.

Eğer gerçekleşirse, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Erdoğan'ın Suudi Prensle ilk yüz yüze görüşmesi olarak kayıtlara geçecek. Erdoğan ve bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması çabaları çerçevesinde geçtiğimiz ay  bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ilişkiler, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gerilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayetle ilgili Veliaht Prense açık bir şekilde suçlamada bulunmamış, ancak "Kaşıkçı'nın katledilmesi emri, Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldi" açıklamasını yapmıştı.

Daha fazlasını okumak için: Erdoğan: Kaşıkçı cinayeti için emir Suudi rejiminin üst makamlarından geldi

Cinayete ilişkin elindeki ses kayıtlarını Batılı ülkelerle paylaşan Türkiye'de başsavcılık, evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere başkonsolosluk binasına giren Kaşıkçı'nın daha önceden yapılan planlama doğrultusunda boğularak öldürüldüğünü açıklamıştı. Cesedinin parçalanarak yok edildiği tespit edilmişti.

CIA'in Kaşıkçı olayına ilişkin hazırladığı raporunda da cinayet emrinin Veliaht Prens'ten geldiği sonucuna yer verildiği öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında 21 kişiyi gözaltına alan Suudi yetkililer, beş kişi için idam cezası istemişti.

Daha fazlasını okumak için: Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam talebi

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Kaşıkçı cinayeti: Suudiler bedel ödeyecek mi?

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Kaşıkçı cinayeti: Suudiler bedel ödeyecek mi?  

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