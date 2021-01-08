 Kaftancıoğlu′dan ″DHKP-C′li militan″ suçlamasına yanıt | TÜRKİYE | DW | 08.01.2021

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TÜRKİYE

Kaftancıoğlu'dan "DHKP-C'li militan" suçlamasına yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini "DHKP-C militanı" olmakla suçlamasının "saçma" olduğunu belirterek Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Türkei Istanbul | Canan Kaftancioglu umringt von Menschen vor dem Caaglayan Gericht

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda "teröristler" olduğunu iddia ederek öğrencilere destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da "DHKP-C" militanı olmakla suçlamasının ardından Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı çatısı altında girdiği seçimlerde, İstanbul'da önemli bir seçim başarısı elde etmiştir. Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu sözlerini, "Bugün de AKP Genel Başkanı, yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır" şeklinde sürdürdü.

Kaftancıoğlu, "Terör ve terör örgütleri ile hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" diyerek tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "hakaret, adil yargıyı etkileme ve yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçundan suç duyurusunda bulunacağını ve ayrıca tazminat davası açacağını ifade etti.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne daha önce AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması üzerine başlayan protesto gösterileriyle ilgili olarak bugün açıklamalarda bulundu.

Erdoğan gazetecilerin "Öğrencilerle görüşecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir?" şeklinde konuşmuştu.

DW / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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