AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova için verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. Kadirova ailesinin yeni avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan delillerin özensiz toplandığını, taciz iddialarının yeterince araştırılmadığını, Kadirova’nın anal bölgesinde tespit edilen Prostat Spesifik Antijen’in (PSA) titizliklikle incelenmediğini söylüyor.

Prof. Dr. İlyas Doğan

23 yaşındaki Özbekistanlı Kadirova, yaklaşık bir yıldır çalıştığı Şirin Ünal’ın evinde 23 Eylül 2019 akşamı şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Kalbinin üzerinde kurşun deliği bulunan Nadirova’nın ölümü, kayıtlara intihar olarak geçmişti. Genç kadının ölümüne sebep olan kurşun, Ünal’ın Beretta marka silahından çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 Mart’ta Kadirova’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. Kararda, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” denmişti.

‘Soruşturma titizlikle yürütülmemiş'

Aynı zamanda akademisyen de olan Kadirova ailesinin yeni avukatı Doğan, Salı günü Ankara Adliyesi’ne giderek takipsizlik kararına itirazda bulundu.

DW Türkçe’ye konuşan avukat Prof. Dr. Doğan, dosya içerisindeki raporları okuduğunda bazı delillerin temin edilmediğini gördüğünü söylüyor. Doğan iddiasını şu sözlerle gerekçelendiriyor: “Örneğin sadece ölen kişiye ait telefon kayıtları, odasındaki defteri ve kişisel eşyaları kayıt altına alınmış. Oysa olay yerinde bulunan diğer dört kişinin, yani Şirin Ünal, eşi, kızı ve diğer Özbek çalışan Hilal Onarboeva’nın da iletişim trafikleri kayıt altına alınmalıydı. Bu yapılmış olsaydı öncesi ve sonrasındaki konuşmalar ve mesajlaşmalar ölüm olayına ışık tutabilirdi. Bu ciddi bir ihmal. Tüm delillerin toplanması gerekirdi.”

Doğan, Kadirova’nın 21 Kasım 2019 tarihli Adli Tıp raporunda şüpheli gördüğü bir detaya da dikkati çekiyor. Rapora göre Kadirova’ya ait anal sürüntü örneğinde sperme rastlanmıyor. Ancak aynı bölgede PSA tespit ediliyor.

PSA erkek vücuduna ait bir enzim olsa da nadiren kadınlar tarafından da salgılanabiliyor. PSA’nın kadın ya da erkeğe ait olduğunun tespit edilmesi içinse DNA testi yapılması gerekiyor. Ancak PSA’da DNA örneğineyse çoğu zaman rastlanamıyor. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapordaysa şu çelişkili ifadeler yer alıyor: “İncelemeye göre Nadira Kadirova'ya ait olduğu belirtilen anal sürüntü örneğinden yapılan DNA miktar tayini çalışmaları sonucunda, anal sürüntü örneğinin erkek cinsiyet geni içermediği belirlenmiş ve anal sürüntü örneğinden Kadirova'ya DNA profili ile uyumlu, kadın genotip DNA profili tespit edilmiştir.” Doğan’a göre bu durumda Kadirova’nın anal bölgesindeki PSA’nın bir erkeğe ait olup olmadığını tespit etmekse mümkün değil. Zira Adli Tıp, bunu tespit etmek için herhangi bir inceleme yapmadan PSA’nın Kadirova’ya ait olduğu yönünde bir sonuca varıyor.

‘İntiharın sebebi Ünal'ın cinsel tacizi olabilir'

Soruşturma dosyasına göre Kadirova hayatını kaybetmeden kısa süre önce Özbek arkadaşı Leyla Niyazova ile telefonda görüşmüş ve AKP’li Ünal’ın kendisine arkadan sarılarak taciz ettiğini, bundan böyle ailesinin yüzüne bakamayacağını ve bu nedenle de intihar etmek istediğini söylemişti. Avukat Doğan bu noktada genç kadının anal sürüntü örneğindeki PSA ile taciz iddiaları arasında bir bağ olabileceğine ve buna dair incelemelerin yeniden titizlikle yapılması gerektiğinin de altını çiziyor. Doğan’ın anlatımına göre Özbekistan’da kadınlar muhafazakar olduğu için AKP’li Ünal’ın olası tacizi genç kadını intihara sürüklemiş olabilir.

Doğan, verilen takipsizlik kararında tıbbi raporlarda yer almayan bazı ifadeler olduğunu da söylüyor. Tıbbi rapora göre silahta herhangi bir parmak izi tespit edilmemiş olmasına karşın takipsizlik kararında silahta rastlanan DNA izinin de Kadirova ile uyumlu olduğu belirtiliyor. Oysa tıbbi raporda bu yönde açık bir tespit yok.

Doğan’a göre Kadirova’nın ölüm sebebi intihar olsa dahi Ünal cinsel taciz ve intihara sebebiyet verme suçlarından kendini aklamalı.

Avukat Doğan ayrıca dosyaya erişimi 132 hak savunucusu kadın avukata açtığını da söylüyor ve bundan böyle 133 avukatın Kadirova’nın ölümünün ardında yatan sebepleri gün ışığına çıkarmak için çalışacağını belirtiyor.

Tunca Öğreten

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