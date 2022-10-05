Kadın derneğini kapatma davası ertelendi

Türkiye'de kadınlara yönelik cinayet ve saldırılarla mücadele etmek ve bu tür eylemleri kayıt altına almak amacıyla faaliyet gösteren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan fesih davasının ikinci duruşması Çağlayan İstanbul Adliyesi'nde yapıldı.

Davanın görüldüğü 27. Ağır Ceza Mahkemesi, tanıkların dinlenmesine, gelmeyen eksik dosyaların beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2023 tarihine erteledi. Mahkeme, davaya müdahillik talebinde bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği'nin taleplerini ise reddetti.

Duruşmayı TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili Jale Nur Süllü, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın yanı sıra Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği, İstanbul Barosu, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu gibi birçok kurumdan temsilciler de izledi.

2016 yılında soruşturma başlatıldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hakkında 2016 yılında nafaka mağduru olduğunu iddia eden bir kişinin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) yaptığı şikayetler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Aralık 2021'de gönderilen tebligatla dernek, haklarında fesih davası açıldığını öğrenmişti.

2 Aralık 2021 tarihli davanamede, İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yazılan yazı yer alıyor. Söz konusu yazıda dernek hakkında gelen şikayet dilekçelerinde, "Derneğin kadın haklarını koruma kisvesi altında aile mefhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı, kadınları ve çocukları yok sayarak bu kişiler üzerinden menfaat elde ettiği, toplumda kaos yaratıp mağduriyetleri artırmayı amaçladığı, Cumhurbaşkanı hakkında hakaret söylemleri olduğu, aileyi ve toplumu parçalamayı amaçladığı, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak gibi isimlerle terör faaliyetlerine katılan kadınları savunarak yayın yapıldığı" ifadelerinin yer aldığı belirtiliyor.

2010 yılında Münevver Karabulut cinayetinin gündeme gelmesiyle birlikte kadın cinayetlerinin toplumsal bir soruna dönüşmesini engellemek amacıyla kurulan platform, 2012 yılından bu yana dernek statüsünde yer alıyor.

DW / EC, CÖ