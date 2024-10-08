Kadın cinayetlerine öfke büyüyor

İstanbul'da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmelerinin ardından kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dair tepkiler sürüyor. Kadın cinayetlerini protesto için Türkiye'nin birçok kentinde dün de gösteriler düzenlendi. Ülkenin çeşitli kentlerinde kadın dernekleri sokağa çıkarken üniversite kampüslerinde de eylemler vardı.

Ayşenur Halil'in öğrencisi olduğu Medipol Üniversitesinde arkadaşları, "Biz öğrenciler olarak hiçbir yetkimiz yokken sorumluluk hissedip acımızı haykırmak istedik. Dileriz ki asıl yetkiyi elinde bulunduranlar artık bir sorumluluk hissedip harekete geçerler" açıklamasını yaptı.

Medipol öğrencileri, "Biz bugün sadece bu iki genç kadının öldürülmesini konuşmuyoruz. Bu ülkede kadınların her gün öldürülüyor olmasını konuşuyoruz. Kadın cinayetlerine sebebiyet veren bu sistemi reddediyoruz" dedi.

Ayşenur Halil üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi.

Üniversite yönetimi olayın ardından, "Hayatının baharındaki öğrencimizi trajik bir şekilde kaybetmek, tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizi de dehşete düşürdü. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere öğrenci arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Sevgili Ayşenur, seni daima özlemle ve sevgiyle hatırlayacağız" açıklamasını yapmıştı.

Boğaziçi öğrencilerine barikat

Boğaziçi Üniversitesinde yürüyüş ve protestoları barikat ile engellenmek istenen öğrenciler "barikata yüklen" sloganları atarak duruma tepki gösterdi. Öğrencilerin dakikalarca süren tepkisi üzerine barikat kaldırıldı.

Türkiye'yi sarsan korkunç cinayetler To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

İstanbul Üniversitesinde ise protestoların adresi Beyazıt kampüsünün girişi oldu. Öğrenciler, "Yaşamak istiyoruz, adalet istiyoruz" diye haykırdı, "Koruma, aklama, yargıla" sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Sena Akay, "Vahşice katledilen İkbal'in ve ailesinin suç duyuruları gerçekten dikkate alınmış olsaydı, 'seni öldürmek için gelmiştim' diye bir yıl önceden cinayeti haber veren video yetkili makamları harekete geçirmiş olsaydı, beş ayrı hastane kaydı olması katilin takibe alınmasını sağlamış olsaydı, bir okul yetkilisi de çıkıp İkbal'in kaydını niye sildirdiklerinin peşine düşmüş olsaydı bu cinayet gerçekleşmeyecekti... Tüm bunlar oluyorken, gizlilik yasası dahi uygulanmayıp şikayetçi olan kadının adresi failine açık şekilde veriliyor ve bu cinayetlere sebep olanlar 'normal doğum' sempozyumlarında kadınların doğum şekline dil uzatıyorlar" dedi.

İstanbul Üniversitesinde de kadın cinayetlerine karşı protesto vardı Fotoğraf: ANKA

Kadın cinayetleri İstanbul'da ayrıca Yıldız Teknik ve Mimar Sinan üniversitelerinde de protesto edildi.

"Cinayetlerden 'erkek adalet' sorumlu"

Edirne'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, kadın ve çocuk cinayetlerine tepki için siyah giyinerek yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı yürüyüş Karaağaç Mahallesi'nde başladı, kent girişinde üniversitenin Balkan Yerleşkesi'ne kadar sürdü.

Samsun'da ise Kadın Dayanışması üyeleri Şehir Kulübü önünde bir araya geldi, sloganlar eşliğinde yürüyüp tepkilerini dile getirdi.

Diyarbakır'da da kadın cinayetleri protesto edildi Fotoğraf: ANKA

Grup üyeri adına yapılan açıklamda, "Katledilen, şiddete uğrayan her kadının sorumlusu iktidara geldiği günden beri kadın düşmanı politikalarıyla hayatımızı kuşatmaya çalışan AKP'dir. Failleri cezasızlık politikalarıyla ödüllendirip cesaretlendiren erkek adaletin ellerinde kadınların kanı var" denildi.

Samsun Kadın Dayanışması adına konuşan Betül Aksu, "Kadınların kahkahasına, kaç çocuk yapacağına, hangi saatte, hangi sokakta olacağına karar vermeye çalışan cinsiyetçi diliniz erkek şiddetini cesaretlendiriyor. Kadınları makul ailenin makul ferdi haline getirmek istiyorsunuz... Kadınların nasıl doğuracağı, doğurup doğurmayacağını denetlemek bu devletin görevi değildir. Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu 'doğal olan normal doğum' temalı toplantı ise kadınların bedeni üzerindeki tahakkümü yeniden üretmektedir" ifadelerini kullandı.

Protestolar farklı kentlerde devam ediyor

İzmir Barosu da kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Son bir haftada 10 kadın katledildi... Biz sorunun ne olduğunu biliyoruz, çözümün ne olduğunu da biliyoruz. 'Kadın cinayetleri politiktir' dedik. 'Kadın cinayetleri artık münferit bir olay olmaktan çıktı. Artık cins kırımıdır' dedik yıllardır. Kadını sosyal hayattan, ekonomik hayattan, yaşamın her alanından koparmaya çalışan ve buna ısrarla devam eden bir bakış açısıyla mücadele ediyoruz" diye konuştu.

İzmir'de avukatlar kadın cinayetlerine karşı yürüdü Fotoğraf: ANKA

Tunceli'de de kadınlar tepki için yürüdü. Caddeyi trafiğe kapatarak basın açıklaması yapan grup, "Bu ülkede erkek devlet şiddeti kadınlara, çocuklara, LGBT'lilere, kendinden olmayanlara nefes aldırmıyor. Erkek devlet eliyle, iktidar eliyle hırsızlar, uyuşturucu baronları, çeteler, mafyalar hüküm sürüyor. Kahrolması gereken çürümüş düzenleri katledilen kadınların, kaybedilen çocukların bedenleri üzerinden yükseliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün Bursa'da 9 Ekim Çarşamba günü ise Artvin ve Diyarbakır'da "Katillere, tacizcilere, cezasızlığa karşı buluşuyoruz" sloganıyla gösteriler düzenleyecek.

ANKA,DHA / MUK,JD

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