Kadın örgütlerinden "cezasızlık politikasına" tepki

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in öldürülmesini protesto eden kadın örgütleri, "cezasızlık politikalarına" tepki göstererek, bunun erkek failleri "cesaretlendirdiğini" belirtti.

Saldırgan Semih Çelik'in yarım saat arayla Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesi dün İstanbul ve Ankara'da protesto edildi.

"Kadınlar Birlikte Güçlü" platformunun çağrısıyla dün akşam Tünel'de bir araya gelen kadınlar artan taciz, şiddet, darp ve kadın cinayetlerine karşı iktidarın tutumunu eleştirdi.

"Kadınlar karakola değil sosyal medyaya başvuruyor"

Kadınlar, Tünel'de yaptıkları açıklamada, Cuma günü fail Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen İkbal Uzuner ve Ayşegül Halil için toplandıklarını belirtti.

"İstanbul'da bir erkek, iki kadını katlederken devlet koruyucu, önleyici ve caydırıcı hiçbir adım atmıyor" diyen kadınlar Beyoğlu'nda bir kadına sokak ortasında cinsel saldırıda bulunulduğunu da anımsatarak şunları söyledi:

"Beyoğlu'nda bir kadını taciz eden, yere düşürüp saldırıda bulunan erkekler suç kayıtlarına rağmen serbest bırakılıyor; sosyal medyada yayılması ve tepkilerin yükselmesi sonucu tekrar yakalanıyor. Devlet; yargısıyla, kolluğuyla şiddete maruz kalanların beyanlarına göre değil, sosyal medya tepkilerine göre görevini yapmaya tenezzül ediyor. Erkek şiddetine maruz kalan kadınlar seslerini duyurabilmek, şiddetten uzaklaşabilmek için karakollara değil sosyal medyaya başvuruyor."

Kadın örgütleri, protesto eyleminde hükümetin "cezasızlık" politikasını değiştirmesini talep etti Fotoğraf: ANKA

Kadınlar açıklamalarında "cezasızlık politikasını" da eleştirdi. "Karakollardan faillerin elini kolunu sallayarak çıktıklarını", çıktıkları gibi kadınları katletmeye devam ettiklerini de belirten kadınlar, "İktidarın cezasızlık politikalarının kadınların şiddetten uzak bir yaşam kurmalarını nasıl olanaksız hale getirdiğini, fail erkekleri nasıl cesaretlendirdiğini her gün görüyoruz. Sokakları kadınlar için güvensiz ve tedirgin hale getirmeye çalıştığınızı biliyoruz. 'O saatte dışarıda ne yapıyordu?' sözleriyle, 'güçlü aile birliği' politikalarıyla bizleri aileye, evlere, dört duvara mahkûm etmek istediğinizi biliyoruz. Kadınların kahkahasına, kaç çocuk yapacağına, hangi saate hangi sokakta olacağına karar vermeye çalışan cinsiyetçi diliniz erkekleri cesaretlendiriyor" diye konuştu.

Kadınlar İstanbul'da kadınlara yönelik şiddeti ve tacizi protesto etti Fotoğraf: ANKA

Semih Çelik'in Cuma günü Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i ve Edirnekapı Surları'nda da yine 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i katletmesine büyük tepki gösteren kadın örgütleri, İstanbul'daki ilk protesto eylemini ise dün öğleden sonra Edirnekapı Surları önünde düzenlemişti.

Ankara'da kadınlar "cezasızlığı" protesto etti

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in saldırgan Semih Çelik tarafından katledilmesi Ankara'da da protesto edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Genç Feministler Federasyonu, "Katillere, tacizcilere, cezasızlığa karşı" diyerek Ankara Sakarya caddesinde bir araya geldi. Protesto eyleminde, "Cezasızlığa son vereceğiz. Tacizi, cinayeti durduracağız" pankartı açıldı.

Kadın örgütleri burada yaptıkları açıklamada "cezasızlık politikasını" eleştirdi:

"AKP'nin cezasızlık politikaları bizi burada toplanmaya mecbur bıraktı. Her gün birer birer öldürülüyoruz. Bu ay 34 kadın öldürüldü. Bu cezasızlık politikalarının sonucu olarak öldürülüyoruz. Bu cezasızlığa izin vermeyeceğiz. Bu kentler kadınlar için güvensiz hale gelmeyecek. Sokaklarda yürürken tacize uğrama korkusu yaşamayacağız."

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmişti

Ruhsal sorunları bulunduğu belirtilen 19 yaşındaki Semih Çelik, Cuma günü Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etmeden önce, İkbal Uzuner'i öldürüp, cansız bedenini parçalara ayırarak Edirnekapı Surları'ndan aşağı atmıştı. Çelik'in bu olaydan yarım saat önce ise Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'daki evinde öldürdüğü belirlenmişti.

İkbal Uzuner dün Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. Ayşenur Halil de dün Pazariçi Saadet Camisi'ndek kılınan cenaze namazı sonrasında Taşlıtarla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan bu iki cinayet öncesinde ise Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadının önünü kesip cinsel saldırıda bulunan Semir T. ile Ömer K., saldırı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 24 Eylül'de meydana gelen olayda, iki kişi bir kadını takip ederek, cinsel saldırıda bulunmuş, aldırganlara çevredekiler müdahale etmiş ve iki saldırgan olay yerine gelen polisler tarafına gözaltına alınmıştı. Ancak ifadeleri alınan saldırganların serbest bırakılmasına sosyal medyada tepkiler gelmiş, bunun üzerine iki şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Saldırganların daha önce de aralarında "cinsel saldırı" ve "kasten yaralamanın" bulunduğu suçlara karıştığı öğrenilmişti.

DHA, ANKA/JD, SÖ

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?