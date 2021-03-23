 ″Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı′nın takdirinde″ | TÜRKİYE | DW | 24.03.2021

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TÜRKİYE

"Kabine değişikliği Cumhurbaşkanı'nın takdirinde"

AKP'nin yeni MKYK üyeleri belli oldu. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş genel başkanvekilliğine getirildi. AKP sözcüsü Ömer Çelik, kabine değişikliğinin ise "Cumhurbaşkanı'nın takdirinde olduğunu" söyledi.

Ömer Çelik

Ömer Çelik

AKP'nin bugün Ankara'da düzenlenen 7. Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlanmasının ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yeni üyeleri AKP Sözcüsü Ömer Çelik tarafından açıklandı. Kendisi de yeniden parti sözcüsü olarak seçilen Çelik, eski Başbakan Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un genel başkanvekili olarak görev yapacağını duyurdu.

MKYK listesinde eski İçişleri Bakanı Efkan Ala "Dış İlişkiler Başkanı", AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı", Naci Bostancı "TBMM Grup Başkanı", AKP Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de "Kadın Kolları Başkanı" olarak yer aldı. Açıklamasında Grup Başkanı Bostancı'nın görevine devam ettiğine işaret eden Çelik, "Mahir Ünal, TBMM'de Grup Başkanvekili oldu, diğer Grup Başkanvekilimiz Mustafa Elitaş oldu. Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan Grup Başkanvekilimiz" dedi.

Çelik sözlerini "Önümüzdeki dönemde 2023-2024 seçimleriyle ilgili olarak bu MKYK'mız partimizin en üst yönetim organı olarak içinden çıkardığı MYK'mızla (Merkez Yürütme Kurulu) birlikte bütün bu siyasi süreçleri yönetecek" diye sürdürdü.

Öte yandan Kongre öncesi, istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni MKYK'da yer alabileceği konuşuluyordu. Ancak Albayrak, üye sayısı 50'den 75 yükselen yeni MKYK'da yer almadı.

Kabine değişikliği tartışması

Çelik, basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da kabine değişikliği yapılacağı yönünde söylentilerin doğru olup olmadığnı soran gazetecilere Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın takdirinde bir konu bu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen Cumhurbaşkanı'mızın takdiridir" yanıtını verdi.

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili eleştiriler

Çelik, hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili soruya yanıt verirken de Türkiye'nin egemen bir devlet olarak hakkını kullandığını vurguladı.

Usule ilişkin bir sorun olmadığını belirten Çelik, farklı enstrümanlarla kadın haklarının korunabileceğini savundu. Çelik, "Hepimizin odaklanması gereken konu, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili daha çok ne yapabileceğimizdir. Siyaset kurumu, hükümet bunu farklı enstrümanlarla yapabilir. Enstrümanların değişmesi bu hattan ayrıldığı anlamına gelmiyor. Kadın haklarını güçlü şekilde savunuyoruz" dedi.

"Bu konudaki birçok çeşitli eleştiriler var. Bir kısmının iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. İyi niyetli olan bütün eleştirilere saygı duyuyoruz" şeklinde sözlerini sürdüren Çelik, meselenin öncelikle kültürel olduğunu söyledi. Çelik, "Biz bu konuda açığız ve netiz; bunu bir ahlaki zorunluluk olarak görüyoruz. Hep beraber kadınlarımızın haklarını daha çok korumaya odaklanalım" ifadelerini kullandı.

 

DW / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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