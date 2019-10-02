Kaşıkçı'nın ölüm yıldönümünde İstanbul'da anma töreni

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, ölümünün birinci yıldönümünde İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı. Etkinlik, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasının önünde yapıldı. Tören, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği saat olan 13:14'te başladı.

Etkinliğe katılan isimler arasında yer alan Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos, yaptığı konuşmada, Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz'e hitaben "Hiç kimse senin göğüs germek zorunda kaldığın şeylerle karşılaşmamalı" dedi.

Cinayet sırasında başkonsolosluk binasının dışında nişanlısının çıkmasını bekleyen Cengiz'e dönerek konuşan Bezos, "Tam da burada saatlerce bu caddeye baktın. Kaldırımları arşınladın, bekledin" ifadesini kullandı. Aynı zamanda Amazon şirketinin kurucusu olan Bezos, "Ama kalplerimizde olduğunu bilmen gerek. Biz buradayız ve sen yalnız değilsin" diye ekledi. Bezos sözlerini tamamladıktan sonra da sahnedeki konuşmacılar arasında bulunan Cengiz'e sarıldı.

Jeff Bezos ve Hatice Cengiz

ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesi için de yazılar kaleme alan Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli olan evrakları alabilmek için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

"Sadece Suudi Arabistan, IŞİD gibi olabilir"

Etkinliğe katılan aktivistler, Birleşmiş Milletler'in kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirmesi ve cinayetin planlayıcılarının cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.

Törende konuşan Nobel ödüllü aktivist Tawakkol Karman, "Hiçbir ülke bunu yapamazdı. Ne kadar gaddar olursa olsun, hiçbir ülke bu suçu işleyemezdi. Sadece IŞİD bunu yapabilirdi. Suudi Arabistan dışında da hiçbir ülke IŞİD gibi olmaz" dedi.

Yemenli aktivist, Kaşıkçı cinayetinin "Muhammed bin Selman'ın kendini bir dünya lideri olarak gösterme çabalarını tamamen baltalayacağını" sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından geçen hafta sonunda olayın "tüm sorumluluğunu" üstlendi ancak Suudi gazetecinin öldürülmesi emrini kendisinin vermediğini söyledi. Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan'da kamuoyundan gizli şekilde görülen dava kapsamında, isimleri açıklanmayan 11 kişi yargılanıyor. Şüphelilerden beşi hakkında idam cezası talep edildiği duyurulmuştu. Ancak Kaşıkçı cinayetini soruşturan Birleşmiş Milletler özel raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'daki yargı sürecinin şeffaf işlememesini ve sanıklar arasında Veliaht Prens Muhammed dâhil üst düzey Suudi yetkililerin bulunmamasını eleştirmişti.

Cengiz: Hesap vermelerini istiyorum

Cengiz ise anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Kaşıkçı için "O benim en iyi arkadaşımdı. Hayatımın aşkıydı. Onu hâlâ seviyorum" ifadelerini kullandı.

Cengiz, "Geçen yıl burada duruyordum. Aşık bir kız olarak erkeğimin konsolosluk binasından çıkmasını bekliyordum. Akşam yemeğine gitmek istiyorduk. Düğünümüze arkadaşlarımızı davet etmek istiyorduk" dedi. Kaşıkçı'nın nişanlısı, "Naaşına ne olduğunu bilmek istiyorum. Arkadaşlarının hapisten çıkarılmasını istiyorum. İktidardakilerin, yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum" diye konuştu. Cengiz, "Tüm dünyanın gözü Suudi Arabistan Krallığının üzerinde. Bu konu onları her yerde takip edecek" dedi.

Video izle 09:48 Paylaş Kaşıkçı'nın nişanlısı: Bir yıl çok zor geçti E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3QTOb Kaşıkçı'nın nişanlısı: Bir yıl çok zor geçti

Etkinliğe katılanlar arasında, Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da yer aldı.

Etkinlikte yapılan konuşmaların ardından Kaşıkçı'nın ismiyle doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı mermer anıtın açılışı yapıldı.

DW,dpa/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe