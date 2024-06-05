Kaçak hac: Binlerce Müslüman Suudi polisini kolluyor

Kurada adı çıkmayan veya hac parasını denkleştiremeyenler kaçak yollarla Mekke'ye girmek için turist vizelerinden faydalanıyor.

Suudi polisini atlatarak kaçak yollarla hac yapabilmeyi uman 70 yaşındaki Mısırlı Muhammed, Mekke'nin dışında bir apartman dairesinde, haftalardır konserve fasulye ile hayatta kalmaya çalışıyor. Koşullar zorlu. 7 kişiyle paylaştığı dairede klima yok, yakalanma korkusuyla mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmıyor.

Haber ajansı AFP, hac ibadetini binlerce dolar daha ucuza getirmek için tehlikeli ve zorlu bir yolu göze alan Müslümanlarla görüştü.

"Yasal yollarla hacca gelebilmek için 10 yıl bekledim, ama şansım yaver gitmedi, izin çıkmadı" diyor Muhammed.

Talep yoğunluğu nedeniyle Suudi Arabistan her ülkeye kota ayırıyor, ülkeler de bu kotalar dahilinde kimin hacca gideceğini belirlemek için kura çekiyorlar.

Muhammed'in adı kurada çıkmış olsaydı bile Mısır makamlarının sunduğu en ucuz hac paketi 3 bin 700 dolar tutarında ve bu bedeli ödeyecek gücü yok. Suudi Arabistan'a turist vizesi ile gelip Mekke yakınlarında paylaşımlı daire tutmak için ise sadece 930 dolar ödedi.

Resmi kanalları atlamak binlerce dolar tasarruf ettiriyor ancak yakalanmanın bedeli ağır. Kaçak hacılar ve onlara aracılık eden tur şirketlerine verilen cezalar 2 bin 600 dolardan başlıyor. Ayrıca ibadetlerini yerine getiremeden sınır dışı ediliyorlar.

Suudi polisi hac dönemi için güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Fotoğraf: FAYEZ NURELDINE/AFP

"Kaçak girmenin milyon tane yolu var"

Petrol zengini Suudi Arabistan her yıl hac ve umre ziyaretlerinden milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. Resmi rakamlara göre geçen yıl 1,8 milyon Müslüman hac ibadetini gerçekleştirdi.

Ancak kaçak yollarla hac özellikle turist vizesi uygulamasının başladığı 2019'dan beri giderek yaygınlaştı. Bir Suudi güvenlik yetkilisi, geçen yıl ibadet edenler arasında, resmi kayıtlarda olmayan yaklaşık 100 bin kaçak hacının da olduğunu söyledi.

Yetkililer, kaçak hacıların önceden planlanan rota ve zamanlarda hareket etmemeleri nedeniyle izdihamları tetiklediğini söylüyor. 2015 yılında "şeytan taşlama" olarak bilinen ibadet sırasında yaşanan izdihamda 2 bin 300 hacı hayatını kaybetmiş, bu en ölümcül hac ibadeti olmuştu.

Nisan ayında ülkenin din otoritesi, izinsiz hacca gidenlerin günaha girdikleri yönünde açıklama yaptı. Polis de aramaları yoğunlaştırdı. Son bir haftada çoğu Mısırlı en az 20 kişi hacla bağlantılı sahtekarlık iddiasıyla yakalandı.

Gizlilik şartıyla konuşan bir tur şirketi yetkilisi ise kaçak gelmek isteyenler için "hâlâ milyon tane yol olduğunu" söylüyor. Yetkili, "Benim 100 otobüsüm var, hepsini mi arayacaklar" diye konuştu.

37 yaşındaki Mısırlı Ayman geçen yıl kaçak şekilde hac yapmış. "Çok zorluydu. Servis yok, klima veya duş yok" diyor. Bu yıl hac, sıcaklıkların 44 dereceyi bulduğu zorlu koşullarda yapılacak. Kayıtsız hacı adayları klimalı kamplara erişemedikleri için şartları daha zorlu.

Ancak Ayman'a göre en kötüsü yakalanma korkusu. Dikkat çekmemeye çalışmanın, sürekli polisleri kollamanın yorucu olduğunu anlatıyor.

AFP / MUK, EC

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