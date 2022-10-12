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Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kerç Köprüsü
Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kerç KöprüsüFotoğraf: AFP/Getty Images
PolitikaRusya

Kırım'daki saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Rus istihbarat teşkilatı Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'daki köprü patlamasıyla ilgili olarak 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne düzenlenen saldırıyla ilgili 5'i Rus, 8 kişi gözaltına alındı. Federal Güvenlik Bürosu (FSB) konuyla ilgili açıklamasında köprüdeki patlamanın Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Direktörlüğü ve bu birimin başında bulunan Kirilo Budanov tarafından organize edildiğini duyurdu. Gözaltına alınan üç kişinin Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde Cumartesi günü bir patlama gerçekleşmiş ve köprü tahrip olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı "terör eylemi" olarak tanımlamıştı. Kremlin'in Telegram kanalından yayımlanan videoda, saldırının "Rusya Federasyonu'nun kritik önemdeki sivil altyapısını imha etmeyi amaçladığını" söyleyen Putin bu saldırının, "Ukrayna özel servislerince" tasarlanıp gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Rusya saldırıya misilleme olarak Pazartesi günü başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın Lviv, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Ternopil ve Jıtomır gibi kentlerini ağır bombardımana tutmuştu.

Reuters, DW / EC, CÖ

 

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