Kırım Tatarı Umerov Ukrayna'nın yeni savunma bakanı oluyor

Ukrayna'da Savunma Bakanı Oleksey Reznikov Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisini görevden alması sonrası resmen istifa etti. Bu göreve Kırım Tatarı Rustem Umerov'un gelmesi bekleniyor.

Ukrayna'da savunma bakanlığı görevini yürüten Oleksey Reznikov bugün parlamentoya istifasını sundu. Kararını X adlı sosyal medya platformundan kamuoyuna duyuran Reznikov, Ukrayna modern tarihinin en zor zamanları olan son 22 ay içinde Ukrayna halkına ve ordusuna hizmet etmiş olmanın kendisi için "bir şeref" olduğunu" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü yaptığı açıklamada Reznikov'u görevden aldığını duyurmuş ve yerine Rustem Umerov'u atadığını açıklamıştı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Savunma Bakanı'nı değiştirme kararı aldım. Oleksey Reznikov, 550 günden fazla süren geniş çaplı savaşı yaşadı. Bakanlığın hem orduya hem de topluma yönelik yeni yaklaşımlara ve yeni etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Şimdi bakanlığın başına Rüstem Umerov geçmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Umerov'un savunma bakanı olarak resmen görevine başlayabilmesi için Ukrayna parlamentosunun onayı gerekiyor.

Reznikov hakkında art arda yolsuzluk iddiaları

Oleksey Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre önce 2022'nin Şubat ayında savunma bakanlığı görevini devralmıştı. 57 yaşındaki avukat, Ukrayna'nın Batılı müttefikleri ile yürüttüğü silah müzakerelerinde en ön sıralarda yer aldı.

Ancak Savunma Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddiaları sonrasında Reznikov'un koltuğu tehlikeye girdi. Bu yılın başında Savunma Bakanlığı'nın ordu için Kiev'deki marketlerde satılandan iki ila üç kat daha yüksek fiyatlarla gıda satın aldığı iddiaları gündeme gelmesi üzerine meclisteki yolsuzluk komisyonuna ifade veren Reznikov, "başarısızlık yapıldığını" kabul etti. Skandal sonrası Reznikov görevde kalmayı başarsa da yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı.

Ağustos sonunda ise Savunma Bakanlığı ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Savunma Bakanlığı'nın 2022'nin sonunda kışlık asker üniformalarının tedariki için bir Türk şirketle antlaştığı, bu üniformaların normal fiyatın nerdeyse üç misli fiyata satıldığı ileri sürüldü. Savunma Bakanı Reznikov söz konusu suçlamaları reddetti.

Rustem Umerov kimdir?

Reznikov'un yerine gelmesi beklenen Özbekistan doğumlu Kırım Tatarı Rustem Umerov ise 2019 yılında Ukrayna parlamentosuna seçildi. Kırım'ın ilhakı kararının geri alınması için çalışmalar yürüten Kırım Platformu'nun eş başkanı olarak isim yapan Umerov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başından itibaren Ukrayna'nın müzakere ekibi içinde yer aldı. Umerov, son olarak Tahıl Anlaşması müzakerelerinde de rol aldı.

Umerov, yaklaşık bir yıl önce Devlet Mülkiyet Fonu başkanlığına atanmıştı.

1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenecek ilk Kırım Tatarı olacak.

AFP,dpa/BÖ,TY

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