Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına Cumhurbaşkanlığı ve AKP'den yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti Gülencilere teslim eden kişinin ve Gülencilerin siyasi ayağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu yönündeki suçlamasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir" diyen Altun, Erdoğan'ın "direnmesi ve vesayete teslim olmaması sayesinde demokratik yapıyı rafa kaldırmayı hedefleyen Gülencilerin Türkiye'yi topyekun işgal edemediklerini" belirtti.

"Gülencilerin sinsi planlarını boşa çıkartan, süreci ilk anından beri yöneten ve takip eden kişinin Erdoğan olduğunu" ifade eden Altun, 17 Şubat MİT operasyonu, 17 ve 25 Aralık olaylarına da değindi.

Altun, "FETÖ'nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Gülencilerle mücadelenin Erdoğan'ın öncülüğünde devam edeceğinin altını çizen Altun, "FETÖ'nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır" şeklinde ifadelerini sürdürdü.

"Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır" diyen Çelik, darbe girişiminin olduğu gece Gülencilerin hedefinin Erdoğan olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun Gülencilerle mücadelede ters istikamette hareket ettiğini savunan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sistematik yalanlarla Erdoğan'a saldırdığını söyledi.

Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte "çok" acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını gördüklerini vurgulayan Çelik, "Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

DW/ HS,JD

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