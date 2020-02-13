 Kılıçdaroğlu′nun avukatı: Sıfırlama tapeleri doğru, montaj değil | TÜRKİYE | DW | 24.02.2020

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Sıfırlama tapeleri doğru, montaj değil

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğu 6 ses kaydı ile ilgili aldıkları bilirkişi raporunun tapelerin gerçek olduğunu gösterdiğini açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve “sıfırlama tapeleri”nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yapmış olduğu 6 ses kaydı ve yine Erdoğan'ın dönemin TOKİ Başkanı Haluk Karabel ile yaptığı 1 tape olmak üzere toplam 7 tape kaydı ile ilgili bilirkişi incelemesi aldığını ve bunu mahkemeye sunduğunu söyledi.

Çelik "Aldığımız bilirkişi raporu net bir şekilde şunu söylüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tape kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir biçimde montaj olmadığını açığa çıkarmış olduk. Yani eğer Japonya'da olmuş olsaydık harakiri denen işlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilirdi diye ifade edeceğim" dedi ve ekledi "Yolsuzluk özelindeki Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmaları bugün itibariyle ispatlanmıştır...Hiçbir tartışma kalmamıştır. Sıfırlama tapeleri doğrudur...Montaj değildir."

İstanbul'da Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya çok sayıda CHP'li de katıldı.

17-25 Aralık soruşturmaları

17-25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonunda dört bakanının adının karıştığı ağır suçlamalar gündeme gelmişti. Soruşturmaların odak noktasında bulunan İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın bakanlara rüşvet verdiği iddia ediliyordu. AKP hükümeti ise suçlamaları reddederek Gülen cemaatinin asılsız iddialarla, siyasi iktidara karşı bir darbeye giriştiğini savunmuştu.

Operasyonun ilk gününden itibaren sızdırılan gözaltı görüntüleri, fotoğraflar, fiziki takip bilgileri, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, siyasetçiler, gazeteciler ile iş adamlarına ait olduğu iddia edilen telefon konuşmaları, tapeler, internette hızla yayılmıştı. Soruşturmaların ardından hem emniyet hem de yargıdaki tasfiye süreci hız kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı her iki dosyayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

DW / SSB, ETO

©Deutsche Welle Türkçe

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