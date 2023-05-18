Kılıçdaroğlu'ndan seçmene: Mesajınızı aldık

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçim sürecinde sertleşen söylemini bugün yaptığı açıklamalarla da sürdürdü. CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, seçmene "Mesajınızı aldık" dedi, Erdoğan'a terör ve sığınmacılar üzerinden yüklendi.

İlk turda sandıktan iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktığını ve iktidar partisinin oylarının 7 puan eridiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı seçim sürecinde iftira kampanyalarına başvurmakla suçlayarak "Ben karşımda daha mert ve daha yürekli bir aday görmek isterdim… Milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyası ile aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini ortaya koydu" dedi.

"Mesajlarınızı aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,52'lik oy oranına karşı ilk turda oy oranı yüzde 44,88'de kalan Kılıçdaroğlu özeleştiri de yaparak seçmene "Mesajınızı aldık" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, "Milletimiz bize de etkili bir mesaj verdi: Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi, kimi gidip tepkisel oy kullandı, kiminin de eli istemeyerek Erdoğan'a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldı vatandaşlarımız. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanlarımız var. 10 günde tüm gayretimizi sarf edeceğiz" dedi.

"Ben terör örgütleriyle asla masaya oturmadım"

Erdoğan'ın, HDP'nin dışarıdan verdiği destek nedeniyle Millet İttifakı'na yaptığı suçlamalara da sert karşılık veren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında pazarlıklar yapan? Senin ne haddine bize kara çalmak? Buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım, hiçbir zaman da oturmayacağım. Nokta!" diye konuştu.

"Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten?"

Erdoğan'ı Gülen yapılanmasıyla geçmişteki ilişkileri üzerinden de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten? 'Ne olursun, yalvarıyorum, geri dön' diyen sen değil misin? Onunla el ele verip şanlı silahlı kuvvetlere kumpas kuran? Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla durmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Tüm mültecileri evlerine göndereceğim"

Kılıçdaroğlu, ilk tur sonrasında sığınmacılarla ilgili söylemini de sertleştirdi. Erdoğan'ı "ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmamakla" suçlayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta" dedi.

"İki torbacıya öldürttüğünüz Sinan Ateş'in hesabını soracağım"

Erdoğan'ın ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettiği, ülkenin mafya babalarının barınağına döndüğü suçlamalarında bulunan Cumhurbaşkanı adayı, "iktidara gelir gelmez bu baronların tamamının kökünü kazıyacağız" vaadinde bulundu, "Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını soracağım" diye konuştu.

"Erdoğan gelirse sefalet derinleşecek, yağmalar başlayacak"

Erdoğan'ın iktidarda kalması durumunda Türkiye'ye 10 milyondan fazla sığınmacının daha geleceğini, doların 30 liraya dayanacağını ve bir kuru ekmeğin fiyatının 10 liraya çıktığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar potansiyel suç makinesine dönüşecek, yağmalar başlayacak. Şehirler mafyaların, uyuşturucu baronlarının etkisi altına girecek" uyarısı yaptı.

Cumhur İttifakı'nın, terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olmakla suçlanan HÜDA-PAR ile yaptığı ortaklığa da atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldürenler iktidara ortak olacak. Her meşrepten teröristi meclise sokacaklar. Biz buna asla izin veremeyeceğiz" dedi.

"Vatanını seven sandığa gelsin"

28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemenin herkesin ahlaki ve vatani mecburiyeti olduğu mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız… Dün söyledim, yine söylüyorum biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin!" çağrısında bulundu.

DW/BK,TY

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