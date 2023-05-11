Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya kumpas suçlaması

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'yı Türkiye'deki seçim sürecine müdahaleyle suçladı.

Sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça "Sevgili Rus Dostlarımız" diye başlayan bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu Rusya'yı şu sözlerle uyardı:

"Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız."

Kılıçdaroğlu'nun Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da seçimlere Rusların müdahale ettiklerine dair duyumlar aldıklarını söylemişti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Toprak, "Devletlerin iç işlerimize bu süreçte müdahale etmesini veya partilerden birini tercih etmesini doğru bulmayız" demişti.

Toprak, Rusya'nın seçim sürecine bir müdahalesi olup olmadığıyla ilgili olarak "O tip duyumlar var. Kampanyalarla ilgili bazı hamleler olduğunu düşünüyoruz örtülü olarak" diye konuşmuş, "Şöyle yapıldı' demiyorum ama altını çiziyorum: Bu süreçteki duyum ve davranışları CHP olarak yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumlar konusunda tabi ki bazı şeylerimiz var. Bunun doğru olmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DW/TY,BK

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