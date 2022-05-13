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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal KılıçdaroğluFotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "Sadat" uyarısı

38 dakika önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi dönemde çıkacak her tür kaosun sorumlusunun Erdoğan ve Sadat şirketi olacağı uyarısı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP milletvekilleri ile birlikte gayrınizami harp eğitimi veren Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) Beylikdüzü'ndeki genel müdürlük binasına gitmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimler öncesinde "zulmü artırma niyetinde olmak"la suçlayan Kılıçdaroğlu, "SADAT'tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu ve başkanı olduğu Sadat şirketinin "paramiliter bir kurum olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı, ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye'nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor" dedi.

"Öyle heveslere girişme"

Daha önce siyasi cinayetler ve karanlık odaklar konusunda yaptığı uyarıları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere girişme" uyarısı yaptı.

Sokakları "mafyacıklar"a teslim etmeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğinin ne pahasına olursa olsun sağlanacağını ve vatandaşların sandığa gidip rahatça oyunu kullanacağını belirterek "CHP var. 100 yıldır buradayız. Merak etmeyin" dedi.

Tartışmalı şirket

Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin kurduğu Sadat şirketi, kendi verilerine göre savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren "ilk ve tek" Türk şirketi. Şirketin resmi web sitesinde uluslararası alanda asker ve polislerin eğitimi, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım hizmetleri verildiği belirtiliyor. Şirket hedefini, "Haçlı zihniyetindeki sömürgeci ülkelere muhtaç olunmasını engellemek, İslam ülkeleri arasında savunma ve savunma iş birliği ortamı oluşturmak ve İslam dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak" diye açıklıyor.

2016 yılında Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına atanan Tanrıverdi, 2019 sonunda yaptığı bir konuşmada "İslam Birliğinin Mehdi geldiği zaman olacağını ve bunun için ortam hazırlama görevini yerine getirdiklerini" söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Yoğun tepkilerin ardından Tanrıverdi 2020 başında başdanışmanlık görevinden istifa etti.

DW/BK,TY

AP,DW/BK,TY

 

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