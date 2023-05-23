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Fotoğraf: Serhat Zafer/AA/picture alliance
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a "montaj" tepkisi

3 saat önce

Kılıçdaroğlu'nun montajlanan videosu, Erdoğan'ın bu görüntülerle ilgili sarf ettiği "Ama montaj, ama şu, ama bu" sözleri üzerine yeniden gündem oldu. CHP liderinden Erdoğan'a "montajcı sahtekar" tepkisi geldi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlanarak kullanılan bir videosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TRT yayınında bu görüntülerle ilgili söylediği sözlerin ardından yeniden gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı, Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu'nun, Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" şeklindeki sözlerine "Montajcı sahtekar" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" diye ekledi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımıza bu çirkin ifadeleri yakıştıranları bir kez daha milletimize şikayet ediyor, milletimizin bize çizeceği istikameti büyük bir heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin sorusuna yanıt vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınına katıldı. Programda gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan'a "Konuşmanızda iki defa 'Bunlarla video çekmişler' dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim, neyle video çekmiş?" diye sordu. Erdoğan ise Selvi'ye verdiği yanıtta, "Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. 'Haydi, haydi, haydi' türü. Anladınız mı? Kandil'dekilerle bu şekilde, ama montaj, ama şu, ama bu... Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ilk tur öncesinde düzenlediği mitinglerde, Millet İttifakı'nın seçimler için yayımladığı "Haydi" isimli kampanya filmine montajla eklenen PKK görüntülerini izlettirmişti. Montajlanan videoda, Kılıçdaroğlu'nun arkasına Murat Karayılan dâhil bazı PKK'lıların görüntüleri eklenmişti.

DW/CÖ,BÖ

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