Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a beş öneri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada mevcut ekonomik durumla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi, ekonominin düzelmesi için beş madde sıraladı.

Erdoğan'ın "ekonomide kurtuluş savaşı verildiği" şeklindeki sözlerine tepkisini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Sen ekonomide kurtuluş savaşı veriyorsun iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu memleketi CHP mi yönetiyordu?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a hitaben "Eğer sen gerçekten de bu ülkede bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım sana, yerine getir vallahi her türlü desteği vereceğim" diye konuştu.

Beş öneri

Kılıçdaroğlu, önerilerini "derhal ekonomik sosyal konseyin toplanması", "devlette israfa son vermek üzere derhal bir genelge çıkarılması", "dövizle verilen garantiler ve paraların tamamının Türk Lirasına çevrilmesi", "adaletsizliklerden kaçınma", "rüşvet ve yolsuzluk yapanların devlet yönetiminden uzaklaştırılarak devlette liyakatın sağlanması" olarak sıraladı.

Bir anayasal kurum olan ve Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde kurulan ekonomik sosyal konseyin toplanmasını talep eden Kılıçdaroğlu, "Önce bunları bir dinle sizin derdiniz nedir diye. Ne diyordu? 'Tebdili kıyafetle gideceğiz.' Ne gerek var ya? Gideceksin emeklilerin temsilcisine ne derdiniz var diye soracaksın. Dernekleri çağıracaksın bu tüccarın ne derdi var diye soracaksın. Yok efendim biz sormayacağız tebdili kıyafetle öğreneceğiz. Hangi çağda yaşıyorsun sen kardeşim? Sen bu sorunu çözmekte samimiysen bu sorunu yaşayanı dinleyeceksin" diye konuştu.

İsraf ve adalet

Devlette israfa son verilmesi için acil genelge çıkarılması talebinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Kim israf yaparsa, yani fakirin fukaranın vergilerini çarçur ederse hesabını soracağım diyeceksin. Bu kadar açık… Genelge çıkarıp benim 13 tane uçağım var bunun 5-6'sını satıyorum diyeceksin. Milletine örnek olacaksın" dedi.

Adaletin darmadağın edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Çıkıp 'Devletin dini adalettir. Bu ülkede adalete kim karşı çıkıyorsa karşısında beni bulacaktır, mahkeme kararlarını kim uygulamıyorsa ben gereğini yapacağım' demesi gerektiğini söyleyerek "Devletin milli sırları olabilir ticari sırrı olamaz… Benim vergilerimle yol yapıyorsan kaça yaptığını açıklayacaksın kardeşim!" ifadelerini kullandı.

"Faize karşıysan faiz borçlarını sileceksin"

"Tarım Kredi Kooperatifinin yüzde 71 faizle çiftçinin boğazını sıktığı" şikayetinde bulunan bir çiftçinin durumunu gündeme getiren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faize karşıyım" ifadelerini hatırlatarak "Sen faize karşıysan çiftçinin, esnafın faiz borcunu sileceksin kardeşim" çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu, asgari ücretin de vergi dışı tutulması gerektiğini söyledi.

İktidara gelmeleri durumunda "6 ayda bütün çarkların döneceğini", herkesin üretip herkesin kazanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, tüm çiftçi ve esnafın faiz borçlarını silecekleri vaadinde bulundu.

Geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan yatırım anlaşmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Ordunun HAVELSAN'ına, ROKETSAN'ına, ASELSAN'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririm" dedi.

DW/BK,JD

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