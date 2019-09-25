Kılıçdaroğlu’ndan Şam yönetimi ile diyalog çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı’nın açılış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.Kılıçdaroğlu konuşmasında Suriye konusunda izlenmesi gereken siyasete ilişkin açıklamalarda bulundu ve Türkiye ile Suriye arasındaki diyaloğun önemine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Ankara ile Şam arasındaki yolun barışa giden en kestirme yol olduğunu" belirtti ve "Suriye'nin geleceğine ancak Suriye halkının karar vereceğini asla unutmamalıyız” şeklinde konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti Mayıs 2012'de Şam yönetimi ile tüm diplomatik ilişkilere son vermişti.

CHP lideri, "ABD ve Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için toprak bütünlüğünü, siyasi bağımsızlık, egemenlik, iyi komşuluk ilişkilerine dayanan bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Suriye’de güvenlik sağlandıktan sonra Türkiye'deki “Sığınmacıların geri dönmelerinin teşvik edilmesi” gerektiğini kaydetti.

Hükümetin izlediği siyasete eleştiri

Kılıçdaroğlu konuşmasında AKP hükümetinin izlediği Suriye politikasını eleştirdi. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana izlenenen siyaseti eleştirdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İzlenen dış politikanın Türkiye'nin çıkarlarına endekslenmiş bir dış politika olmadığını, 90 yıllık dış politikamızın kısa sürede perişan edildiğini, ve bütün birikimlerimizin çöp sepetine atıldığını, Orta Doğu'ya mezhep eksenli bakılmasının Türkiye'nin tarihinde görülmemiş olduğunu hep vurguladık” şeklinde konuştu.

"Suriye topraklarında teröre karşımücadele meşrudur”

CHP lideri konuşmasında, Türkiye'nin teröre karşı Suriye topraklarında yürüttüğü mücadeleye ise destek verdiklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin sınırlarımızın ötesinde sürmesi ise uluslararası anlaşmaların ve angajmanların sağladığı bir haktır. Bu bağlamda Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye topraklarında sürdürdüğü terörle mücadelenin meşruluğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ancak terörle mücadelenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve doğrudan Şam yönetimi ile ilişki kurularak sürdürülmesinin en doğru yol olduğu inancında” olduklarının altını çizdi.

"Egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkında olmalı”

Kılıçdaroğlu, Suriye'deki siyasi çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Kılıçdaroğlu, Suriye Anayasası'nın yazacak Anayasa Komitesi'nin "dış müdahalelerden uzak” bir şekilde "ortak bir mutabakat” üzerinde çalışması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesi, demokrasinin, egemenliğin ve bağımsızlığın olmazsa olmazıdır. Bu nedenle Suriye'deki yeni anayasa çalışmalarına atıfla rahatlıkla söyleyebilirim ki egemenlik kayıtsız şartsız Suriye halkının olmalıdır.”

Suriyeli temsilciler de davetli

CHP tarafından düzenlenen "Suriye'de barışa açılan kapı” temalı uluslararası konferansta Suriye sorunu farklı yönleriyle ele alınıyor. Şam yönetimi ile diyaloğun Suriye'de barış için şart olduğunu savunan CHP konferansta Suriye yönetiminin görüşlerini dile getirecek isimleri de ağırlıyor. Bir günlük konferansta, Suriye'nin durumu, meselenin uluslararası boyutu, Suriyeli sığınmacılar sorunu ve yerel yönetimlere düşen görevler gibi konular tartışılıyor.

DW,dpa/JD,MY

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