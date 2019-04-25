Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası başladı

Hakkari'de Nisan 2019'da hayatını kaybeden asker Yener Kırıkçı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili tutuksuz 36 sanığın yargılanmasına Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Davada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP çalışanı Barış Bozkurt, CHP’li Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP müşteki sıfatıyla yer alıyor. İddianamede ise 36 sanık hakkında 1 yıl 8 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından öncelikle iddianamenin özeti okundu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralara yansıyan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi. Daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini dile getirdi.

Sanık Vahit Delibaş ise elindeki sopa ile Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve doğru hamle yapmasıyla ilgili "Benim köyüm ile olay yerindeki köy arası 3,5 km. Oraya gidip gelen herkes kendini korumak için eline değnek alır. Köpeklerden kendimi korumak için değnek elimdeydi" diyerek kendini savundu. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Delibaş, "Gelme denilmesine rağmen gelmiş. Bunu kahvehanede cenaze gömüldükten sonra söylendi, 'cenaze evine gelme' denmiş. O da çıkmış gelmiş. Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Delibaş'ın Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve elindeki sopayla girmeye çalıştığını vurgulayarak "Söylemiş olduğu sözlerle birlikte kastı belli" diyerek iddiasını sürdürdü.

Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu kalabalığın linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı

"Seccadeyi kendimi koruma amaçlı savurdum"

Sanıklardan Ayşe Ortapınar da savunmasında elindeki seccade ile Kılıçdaroğlu ve Yıldırım Kaya'ya vurmaya çalışmasıyla ilgili olarak "Seccadeyi kendimi koruma amaçlı savurdum. Kime geldiğini görmedim. Onun orada olduğunu bilmiyordum. Kalabalıkta linç mi edilmem gerekiyordu. Jandarma karakolundaki kişi aldı benim ifademi okuyamadım. Kabul etmiyorum bu ifadeyi" sözleriyle kendisini savundu. Ortapınar elindeki seccadeyi süt arabasının üzerinden aldığını ve Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışmadığını da söyledi.

Avukat Çelik, Ortapınar'ın elindeki seccadeyi Kılıçdaroğlu'na yönelik savunduğunun görüntülerden sabit olduğunu kaydetti.

Sanıklardan Yusuf Bedava, elindeki toprak parçasını Kılıçdaroğlu'na atmasıyla ilgili savunmasında, yerde bulunan toz halindeki toprağı attığını söyleyerek "O da zaten havada savrulup gitti" dedi.

Avukat Çelik ise Bedava'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik "linç girişiminin" her noktasında olduğunu belirterek başka suçlardan ek savunma alınmasını isteyeceklerini ekledi. Çelik, Bedava'nın ölen askerin teyzesinin oğlu olmasının işlediği suça savunma olamayacağını vurguladı.

"Linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Çubuk Adliyesi'nde yaptığı açıklamada "Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twitter'dan eleştirdiği için eleştiren kişi derhal tutuklanmış, cezaevine konmuştur ama ana muhalefet partisinin genel başkanına linç girişiminde bulunan 36 sanıktan hiçbiri tutuklu değildir" dedi.

CHP olarak olayla ilgili tümen komutanı ile Ankara Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurularında bulunduklarını söyleyer Özkoç, "Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kışkırtıp bizzat AKP’li bir kişinin yumruk atarak diğer kişilerin de Cumhur İttifakı işaretlerini orada sergileyerek organize ettikleri linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir, adı AKP'di" diye sözlerini sürdürdü.

DHA,ANKA/HS,GA

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