 Kılıçdaroğlu′na linç girişimi davası başladı | TÜRKİYE | DW | 30.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası başladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Ankara'da bir askerin cenazesinde yapılan linç girişimiyle ilgili 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan biri savunmasında "Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı" dedi.

default

Hakkari'de Nisan 2019'da hayatını kaybeden asker Yener Kırıkçı'nın Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyla ilgili tutuksuz 36 sanığın yargılanmasına Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Davada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP çalışanı Barış Bozkurt, CHP’li  Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP müşteki sıfatıyla yer alıyor. İddianamede ise 36 sanık hakkında 1 yıl 8 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından öncelikle iddianamenin özeti okundu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralara yansıyan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi. Daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini dile getirdi.

Sanık Vahit Delibaş ise elindeki sopa ile Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve doğru hamle yapmasıyla ilgili "Benim köyüm ile olay yerindeki köy arası 3,5 km. Oraya gidip gelen herkes kendini korumak için eline değnek alır. Köpeklerden kendimi korumak için değnek elimdeydi" diyerek kendini savundu. Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Delibaş, "Gelme denilmesine rağmen gelmiş. Bunu kahvehanede cenaze gömüldükten sonra söylendi, 'cenaze evine gelme' denmiş. O da çıkmış gelmiş. Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik, zaten çıkamazdı. O kadar kalabalık vardı" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise Delibaş'ın Kılıçdaroğlu'nun sığındığı eve elindeki sopayla girmeye çalıştığını vurgulayarak "Söylemiş olduğu sözlerle birlikte kastı belli" diyerek iddiasını sürdürdü.

Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu kalabalığın linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı

Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu kalabalığın linç girişimiyle karşı karşıya kalmıştı

"Seccadeyi kendimi koruma amaçlı savurdum"

Sanıklardan Ayşe Ortapınar da savunmasında elindeki seccade ile Kılıçdaroğlu ve Yıldırım Kaya'ya vurmaya çalışmasıyla ilgili olarak "Seccadeyi kendimi koruma amaçlı savurdum. Kime geldiğini görmedim. Onun orada olduğunu bilmiyordum. Kalabalıkta linç mi edilmem gerekiyordu. Jandarma karakolundaki kişi aldı benim ifademi okuyamadım. Kabul etmiyorum bu ifadeyi" sözleriyle kendisini savundu. Ortapınar elindeki seccadeyi süt arabasının üzerinden aldığını ve Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışmadığını da söyledi.

Avukat Çelik, Ortapınar'ın elindeki seccadeyi Kılıçdaroğlu'na yönelik savunduğunun görüntülerden sabit olduğunu kaydetti.

Sanıklardan Yusuf Bedava, elindeki toprak parçasını Kılıçdaroğlu'na atmasıyla ilgili savunmasında, yerde bulunan toz halindeki toprağı attığını söyleyerek "O da zaten havada savrulup gitti" dedi. 

Avukat Çelik ise Bedava'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik "linç girişiminin" her noktasında olduğunu belirterek başka suçlardan ek savunma alınmasını isteyeceklerini ekledi. Çelik, Bedava'nın ölen askerin teyzesinin oğlu olmasının işlediği suça savunma olamayacağını vurguladı.

"Linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Çubuk Adliyesi'nde yaptığı açıklamada "Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twitter'dan eleştirdiği için eleştiren kişi derhal tutuklanmış, cezaevine konmuştur ama ana muhalefet partisinin genel başkanına linç girişiminde bulunan 36 sanıktan hiçbiri tutuklu değildir" dedi.

CHP olarak olayla ilgili tümen komutanı ile Ankara Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurularında bulunduklarını söyleyer Özkoç, "Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kışkırtıp bizzat AKP’li bir kişinin yumruk atarak diğer kişilerin de Cumhur İttifakı işaretlerini orada sergileyerek organize ettikleri linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir, adı AKP'di" diye sözlerini sürdürdü.

DHA,ANKA/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Twitter Alaattin Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi

Organize suç örgütü lideri Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden mesajı Twitter tarafından silindi. Twitter, daha önce böyle bir uygulamayı ABD Başkanı Trump’ın mesajları için de yapmıştı.  

Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu avukatı Celal Çelik aracılığıyla Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle Nisan ayında tahliye olan Çakıcı Kılıçdaroğlunu tehdit etmişti.  

Kılıçdaroğlu’na saldırının faili gözaltında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’da bir askerin cenaze töreni sırasında düzenlenen saldırının faili O.S. gözaltına alındı. Beş şüphelinin de ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.  

Benzer içerik

Türkei | Angriff auf Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu in Ankara

Kaya: Saldırının siyasi ayağı aydınlatılsın 25.04.2019

CHP'de oluşturulan komisyon, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyla ilgili raporunu tamamladı. Araştırma grubundan CHP’li Yıldırım Kaya, “Bıçaklar, sopalar dağıtmış, halkı figüran olarak kullanmışlar" dedi.

Türkei | Angriff auf Oppositionspolitiker Kemal Kilicdaroglu in Ankara

Kılıçdaroğlu’na saldırı siyasette gerilimi artıracak mı? 22.04.2019

Kılıçdaroğlu’na asker cenazesinde yapılan saldırı 31 Mart seçim sürecinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Saldırının siyasetteki gerilimi daha da artırıp artırmayacağı ise Ankara'da yakından takip ediliyor.

Angriff gegen dem CHP führer Kemal Kilicdaroglu

Kılıçdaroğlu'na cenaze töreninde saldırı 21.04.2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğradı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Ankara, Al-Thani bei Erdogan

Yorum: Yerli ve milli de bir yere kadar, hoş geldin Katar

Katar’ın Türkiye’de İstanbul Borsası’ndan Tank-Palet Fabrikası’na uzanan ortaklıkları tartışma konusu. Banu Güven iktidarla Katar’ın ekonomiden Libya’ya kadar uzanan derin işbirliğini DW Türkçe’de yazdı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  