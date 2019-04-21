 Kılıçdaroğlu′na cenaze töreninde saldırı | TÜRKİYE | DW | 21.04.2019

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu'na cenaze töreninde saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğradı.

Angriff gegen dem CHP führer Kemal Kilicdaroglu (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmak üzere Ankara'nın Çubuk ilçesine gitti. Kılıçdaroğlu kılınan cenaze namazının ardından burada bir grubun saldırısına uğradı.

Jandarma, korumalar ve polis Kılıçdaroğlu'nun etrafını sararak saldırıyı önlemeye çalıştı. Kılıçdaroğlu, öfkeli gruptan uzaklaştırılarak mahallede bulunan bir eve götürüldü. Güvenlik güçleri evin etrafını sararak, toplanan kalabalığın dağıtılması için çalışma başlattı.

Siyasilerden saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı. Kalın twitterdan yaptığı açıklamada, CHP liderine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerini ileterek, "şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır” dedi. 

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce ise tweetinde saldırının “Kılıçdaroğlu’nun şahsında CHP’ye, Türkiye’nin demokrasi güçlerine ve Türk halkına karşı yapılmış, failleri ve azmettiricileri belli bir saldırı olduğu” ifadelerine yer verdi.

DHA/BW,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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