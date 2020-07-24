Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı

CHP’nin Ankara’da düzenlenen 37'nci Olağan Kurultayı’nda genel başkanlığa 1251 oyla yeniden Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Oylamada listede kayıtlı 1356 delegeden 1318’i oy kullandı, 67 oy geçersiz sayıldı. Kıllıçdaroğlu 1251 oyla altıncı kez parti genel başkanı seçildi.

Kurultayın açılışında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'e taşıyacak bir kurultay olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu "iktidar kurultayı" diye nitelediği kurultayın koronavirüs nedeniyle onbinlerin katılımıyla yapılamadığını söyledi. Buna rağmen on binlerin, yüz binlerin, milyonların gözünün, kulağının, aklı ve yüreğinin Ankara’da olduğundan emin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu kurultay sadece sevgili vatandaşlarımızın değil, Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Rusya'ya, uzak Asya'ya kadar tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu bir kurultaydır, çünkü bu kurultay sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. İnanıyorum ki bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır" diye konuştu.

Beş temel sorun

Cumhuriyetin 2'nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nin detaylarını paylaşmadan önce CHP lideri, Türkiye'de beş temel sorun bulunduğdan bahsetti ve bunları sıraladı. İlk sorunun demokrasi oduğunu belirten Kılıçdaroğlu, demokrasi sözcüğünün kağıt üstünde kaldığını, ülkede yasama ve yargının tek kişinin elinde olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktadayız ki saray ne diyorsa yargı onu yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor. Örneğin saray talimat veriyor; 'Osman Kavala içerde kalacak', yargı gereğini yapıyor. Örneğin, 'Selahattin Demirtaş içeride kalacak, hapse atacaksınız, beraat mı? Boşverin onu, üst mahkeme, alt mahkeme, boş verin onu, içeride kalacak', gereği yapılıyor, içeride kalıyor“ diye devam etti.

Türkiye'deki ikinci temel sorunun ekonomi olduğunu belirten CHP lideri, ülkenin ekonomik bağımsızlığının tehlike altında olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar? 714 milyar dolar değil, 2 trilyon 400 milyar dolar. 79 yılda 714 milyar dolar 57 hükümet harcadı, ama bunlar son 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar. Karakaya Barajı mı yaptılar? Keban Barajı mı yaptılar? Yeni bir Petkim, Telekom mu yaptılar? 'Efendim havaalanı yaptık, şehir hastaneleri yaptık.' Bunlar dahil değil, neden? Çünkü bunların bedelini bizim torunlar, çocuklar ödeyecek. Bunlar için harcanan para yok devletten. Dolayısıyla 79 yılda bizim yaptıklarımızı, bütün hükümetlerin yaptığını sattılar. Fabrikaları satılıp parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor."

Kılıçdaroğlu, üçüncü sorunun dış politika, dördüncü sorunun eğitim, beşinci temel sorunun da ülke barışı olduğunu kaydetti.

Cumhuriyetin 2’nci Yüzyılına Çağrı Beyannamesi

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda partisinin hazırladığı Cumhuriyetin 2’nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ne dair detaylar da paylaştı. Buna göre, CHP, güçlü bir planlama teşkilatı kurulmasını hedefliyor. Ekonomide ihracat odaklı, katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirilmesini öngörüyor.

Beyanname uyarınca, güçlü bir stratejik planlama teşkilatının kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, ekonomide ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikasının yaşama geçirileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, işsizliği de planlama örgütünün önleyeceğini belirterek, Anadolu'nun içinin boşaltılmasına izin vermeyeceklerini, her toprakta fabrika ve çalışan işçinin olacağını söyledi.

Eğitim sisteminin de tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacağı sözünü veren Kılıçdaroğlu, eğitimin Türkiye'nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve tüm paydaşları ile beraber yapılandırılacağını belirtti. Eğitim politikalarının tek hedefinin "Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek" olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, YÖK'ü de kaldıracaklarını bildirdi. Tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili, yatılı teknoloji liseleri kurulacağını ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorununun çözüleceği iddia eden Kılıçdaroğlu, böylece gençlerin işsiz kalmalarının önüne de büyük ölçüde geçileceğini düşündüklerini aktardı.

İlhan Cihaner

Cihaner, Yarman ve Atıcı aday adayı olmuştu

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi, yarın da 60 kişilik parti meclisi üyelerinin seçimi yapılıyor. 1356 delegenin katıldığı CHP kurultayında genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin en az 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor.

CHP'de PM Üyesi İlhan Cihaner, Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ve Mersin eski milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olmuş, ancak yeterli imza sayısına ulaşamamışlardı. Tolga Yarman, yaptığı konuşmada, partisini eleştirdi ve 2017 AKP'nin seçimlerin sahte oylarla kazanıldığını ileri sürerek, YSK karanı AİHM’e taşınmamasını eleştirdi.

İlhan Cihaner ise Kılıçdaroğlu’nun 2'nci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini, milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ve tezkerelere evet denmesini eleştirdi. Konuşması sırasında salonun boşalmasını da tepki gösteren Cihaner, "Sahte bir yerli ve millilik anlayışı ile Ortadoğu halklarının gözyaşlarına boğulmasına şimdi burayı terk edenler evet dediler. Bu divanda bir arkadaşımız Afrin’e atılan bombanın üzerine ismini yazarak imzasını attı. Sonra çıktı Deniz Gezmiş’i savundu. Şu an ülkeyi batıran Ali Babacan ile mi düzelteceğiz ekonomiyi? Türkiye'deki kamu varlıklarını yok eden bir adam bizim ekonomimizi mi kurtaracak? Davutoğlu ve Babacan yeni ittifak ortağımız. Bunlarla mı ülkeyi ikinci yüzyıla götüreceğiz? Ayasofya’da Atatürk'e lanet okundu. Hepimiz arazi olduk. 18 yıldır muhalefetteyiz, AK Parti’nin hangi hamlesine engel olduk?" diye konuştu.

DW / ETO, EC

©Deutsche Welle Türkçe