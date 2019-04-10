Kılıçdaroğlu ve Akşener'den AKP'ye eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP Genel Merkezi’nde görüştü. İki lider ekonomik sorunlar varken İstanbul seçiminin gündemde tutulmasını eleştirdi. İki lider yaptıkları görüşme sonrasında açıklama yaptı.

Meral Akşener, Erdoğan’a seslenerek, "Ekonomi berbatken, ekonomiyi düzeltmek yerine İstanbul sorunu yaratarak ekonomideki gidişatı örtmek mi istiyorsunuz? Bu işi beceremiyorsanız biz Millet İttifakı olarak size ekonomi konusunda yol göstermeye hazırız. Türkiye'nin dış politika ile ilgili S-400 başta olmak üzere pek çok sorunu varken İstanbul seçimi ile ilgili bu şekilde bir tavrın, bir problemin bilerek yaratılmış olmasını dış politikada itibarı koruyacak bir tavrı koyamamanın getirdiği ve milletimizin gözünü buradan ayırmak için İstanbul seçiminin Türkiye'nin problemi haline gelmesi mi söz konusudur" dedi.

"Sandık güvenliğini sağlayamadıysanız suçlusu sizsiniz"

AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Akşener, "AKP kazandığında sandık güvenliği muhteşem ama AK Parti karşısında başka partinin adayı kazandığında hile var. Temel problem şu; eğer sandık güvenliğini sağlayamamışsanız suçlusu sizsiniz. Bostan korkuluğu muydunuz? 17 yıldır memurların işe alımı sizde. 17 yıldır bu ülkede seçim yapılıyor. AK Parti kazandığında seçim güvenliği muhteşem, başka aday kazanırsa hile var. Sandık güvenliğini sağlayamadıysanız sorun sizde. İkamet zorunluluğunu biz mi kaldırdık? Siz kaldırdınız. Yıldırım bin oyla, iki oyla kazansaydı biz bunu konuşacak mıydık?" diye konuştu.

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi tartışmalarının yapıldığını hatırlatan Akşener, Türkiye’de böyle bir gelişmenin Kenan Evren döneminde bile görülmediğini ifade etti.

Akşener’in ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Sözlerine, "Ekonomi gündemi varken İstanbul seçimlerini konuşuyoruz. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçim sonuçlarını şekillendiriliyor. Bugün YSK toplanıyor. 7 madde halinde YSK'yı göreve çağıracağım" dedi.

Kılıçdaroğlu bu maddeleri şöyle sıraladı:

1- YSK, yasalara ve önceden aldığı kararlara uymak zorunda.

2- YSK, seçimden kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasadışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

3-YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır.

4-YSK, demokrasi değil seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

5-YSK, hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibinin üstünlüğünün hukuku mu bunu açık ve net cevap vermek zorundadır.

6- YSK'da hakimler mi var iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istedikleri kişiler mi var? Bunu demokrasiden yana kararlılığı ile göstermek zorundadır.

7- İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel bir görevidir.

DW / HT, SSB

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