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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde iki kurşun isabet etti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde iki kurşun isabet etti.Fotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Kılıçdaroğlu: Tehditle şantajla siyaset yapılmaz

8 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde iki kurşunun isabet ettiği İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Emniyet ise failin yakalandığını açıklarken, olayın saldırı olmadığını kaydetti.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti, basına kapalı yapılan görüşmenin görüntülerini basınla paylaştı. Görüşmede, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım" diye hitap etmesi dikkat çekti. Akşener, Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanım, siz buyurun" diyerek oturacağı yeri gösterdi.

Kılıçdaroğlu, ziyaret çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akşener'e yönelik geçen gün sarfettiği "Meral Hanım beni kendinle uğraştırma" sözüne atıfla siyasette kullanılan dile dikkat gösterilmesi vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener
Kılıçdaroğlu ve AkşenerFotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Siyasette kullanılan tehdit dilinin hangi sonuçları doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Özellikle devleti yöneten kişinin kullandığı dile özen göstermesi lazım. Tehditle, şantajla siyaset yapılmaz. Hele hele sayın Akşener'e karşı hiç yapılmaz. Sayın Akşener, siyasette deneyimli, birikimli, hiç bir şantaja boyun eğmeyecek bir liderdir. Dolayısıyla kendisine, parti arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca polisimize, silahı kullanan, ateş eden kişi yakalandığı için polisimize, polis teşkilatımıza da yürekten teşekkür ediyorum"

Emniyet: Saldırı değil, bekçinin hırsız kovalaması

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayın bir saldırıdan kaynaklanmadığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır" denildi.

Olayla ilgili inşaat bekçisi olduğu öğrenilen M.E.'nin de gözaltında olduğu belirtildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığına bu sabah silahlı saldırı düzenlenmişti. Binaya iki merminin isabet ettiği saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA,ANKA/TY,BK

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