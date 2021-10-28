Kılıçdaroğlu linç davasında 10 çocuk hakkındaki şikayetini geri çekti

Er Yener Kırıkçı için Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen cenaze töreninde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak yapılan linç girişimine ilişkin 66 kişi hakkındaki davanın görülmesine devam edildi.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan dokuzuncu duruşmaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de katıldı.

Duruşmada dinlenen sanık Ramazan D. suçlamaları reddederken Kılıçdaroğlu'na yönelik herhangi bir hakaretinin olmadığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu şikayetini geri çekti

Kılıçdaroğlu, davada 18 yaşından küçük suça süreklenmiş çocuklar (SSÇ) için şikayetten vazgeçti. Duruşmada söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu adına mahkemeye şikayetten vazgeçme dilekçesi verdi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan 10 SSÇ'lerle ilgili şu talimatı verdiği ifade edildi:

"18 yaşından küçük olanlar elbette çocuk olarak kabul edilmelidir. Yapmış oldukları hata olsa da çocukları korumak ve onların geleceğini karartmamak siyasilerin temel görevidir. Tam da bu nedenle suç tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olan çocuklar hakkında şikayetçi olmayalım."

Savcı sanıklar hakkında ne ceza istedi?

Cumhuriyet Savcısı Süleyman Aydın, sanık ve müşteki avukatlarının beyanlarının ardından davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.Cenaze töreninde yaşananların anlatıldığı mütalaada, Kılıçdaroğlu'nun olay günü saat 13.17 civarında beraberindeki kişilerle tören alanına girişi ile birlikte tören alanında bulunan bazı vatandaşlar tarafından yuhalanmaya başlandığı, aleyhine slogan atılarak cenaze törenine katılmasının protesto edildiği ifade edildi.

Bu esnada "Kahrolsun PKK”, "PKK dışarı”, “senin yüzünden geliyor bu şehitler şerefsiz" gibi sözlerle Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli söylemlerde bulunan kişilerin olduğu aktarılan mütalaada, şöyle denildi:

"Cenaze namazı kılındıktan sonra katılan Kemal Kılıçdaroğlu, etrafındakilerle birlikte kalabalığın arasında kaldı. Oluşan izdihamda makam aracına ulaşma imkanı olmaması nedeniyle koruma çemberindeki jandarma görevlileri ve koruma polisleri tarafından vatandaşların yoğun olmadığı alana doğru yönlendirildi. Grubun halk tarafından takip edilmesi ve yol üzerine park edilmiş araçların ilerlemeyi zorlaştırması neticesinde oluşan sıkışıklık ve çıkan arbedede sözlü ve fiili saldırılar meydana geldi."

Bu sırada sanık Osman Sarıgün'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne yumruk attığı ifade edilen mütalaada, Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki katılanlara yönelik de yaralama ve hakaret eylemlerinin gerçekleştiği kaydedildi. Mütalaada, oluşan izdiham nedeniyle katılan Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin güvenlik amacıyla tanık Rahim Doruk'a ait evin içerisine alındığı, kalabalıktan bazılarının eve girmek istediği anlatıldı.

Er Yener Kırıkçı için Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019'da düzenlenen cenaze töreninde Kılıçdaroğlu saldırıya uğramıştı

Olayların devamında evin önünde toplanan kalabalığın "PKK dışarı, hainler dışarı" gibi sloganlar atmaya devam ettiği aktarılan mütalaada, şu değerlendirme yapıldı:

"Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakileri götürmek için evin önüne yaklaşmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisine ait 06 K 1999 plakalı siyah renkli minibüse evin önünde toplanan kalabalık içerisindeki sanıklar tarafından taş atılarak zarar verildi. Bu şekilde minibüsün evin önünden uzaklaştırılmasıyla evin içerisinde bulunan katılanların çıkışına engel olundu."

Osman Sarıgün'e ceza istendi

Savcı, mütalaasında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret ve kasten yaralama" suçundan 3 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Sarıgün'ün Kılıçdaroğlu'na yönelik "Ş.siz Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün yanına git FETÖ'nün HDP'nin yanına git, şerefsiz Kılıçdaroğlu, ş.siz niye gelmiş buraya, Kılıçdaroğlu istemiyoruz, gelmesin, biz istemiyok onu, bizim askerlerimizi öldüren suçlu o" dediği belirtildi.

Mütalaada, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Ş.siz çıksın, yakın o evi" diyen sanık Sevim Gölyeri hakkında "suç işlemeye alenen tahrik", "hakaret" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ceza istendi. Mütalaada diğer sanıklar hakkında da hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralamaya teşebbüs ve kamu malına zarar verme suçlarından ceza istendi.

Murat Emir: Savcı öldürün sözüne sağır kaldı

Mütalaaya karşı görüşü sorulan CHP'li Murat Emir, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek mütalaayı yeterli bulmuyorum. "Yakın, öldürün" şeklindeki sözlere karşı mütalaa makamı adeta sağır kalmıştır" dedi.

Mahkeme, sanıklara savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi. Ayrıca 19 sanığın yurt dışına çıkış yasağının da devamına karar verildi.

Alican Uludağ

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